Kereskedelem

Szereti a mogyoróvajat, az áfonyát vagy a narancslevet?

Az Európai Unió kész reagálni, ha az Egyesült Államok valóban vámot vet ki az importált acélra és alumíniumra, de még bízik abban, hogy ez elkerülhető - jelentette ki Cecilia Malmström uniós kereskedelmi biztos szerdán.



"Egy kereskedelmi háborúnak nincsenek győztesei (...) A protekcionizmus soha nem jelenthet választ" - szögezte le Malmström az Európai Bizottság heti ülése után. Rámutatott, a tervezett amerikai importvámokat Donald Trump elnök nemzetbiztonsági kockázatokkal indokolta, de az EU-nak komoly kételyei vannak erre vonatkozóan. "Nem értjük, hogyan jelenthetne az Európai Unió és számos NATO-szövetséges veszélyt az Egyesült Államok nemzetbiztonságára" - mondta.



Malmström kiemelte: ha sikerülne elkerülni a kereskedelmi háborút, amely "káros hatással lenne a transzatlanti kapcsolatokra és a szabályokon alapuló nemzetközi kereskedelemre", akkor együtt dolgozhatnának Washingtonnal azon, hogy miként kezelhető a probléma gyökere, a globális túlkapacitás az acél- és alumíniumszektorban.



Mint mondta, amennyiben nem tudják meggyőzni az Egyesült Államokat, és Trump beváltja az ígéreteit, akkor a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) fognak fordulni, importvámokat vetnek ki bizonyos amerikai árukra és védintézkedéseket vezetnek be, hogy megóvják az uniót a nagy mennyiségben átirányított acéltól és alumíniumtól.



A brüsszeli testület összeállított egy listát, amelynek kiszivárgott változata alapján mintegy 2,83 milliárd eurónyi amerikai termékre vetnének ki 25 százalékos importvámot, amennyiben az Egyesült Államok valóban 25, illetve 10 százalékos vámmal sújtja az importból származó acélt és alumíniumot.



A még nem véglegesített dokumentumot hivatalosan egyelőre nem tették közzé, de az uniós biztos annyit elmondott, hogy azon többek között a mogyoróvaj, az áfonya és a narancslé is szerepel. Hozzátette, a listát nagy körültekintéssel dolgozták ki, vizsgálták az alternatív beszerzési forrásokat is.



A sajtójelentések szerint a bizottság szükség esetén importvámot vezetne be egyebek mellett bizonyos mezőgazdasági termékekre, számos vas- és acélárura, ruhákra, ágyneműkre, dohánytermékekre, motorkerékpárokra, jachtokra, illetve a bourbon whiskyre. A Politico szerint az EU tavaly 951 millió euró értékben importált az érintett amerikai mezőgazdasági termékekből, a vas- és acéltermékekből pedig 854 millió euróért.



Szakértők szerint az érintett cégek központjai fontos republikánus vezetésű államokban találhatók, a Harley-Davidson székhelye például Wisconsinban van, bourbont pedig Tennessee mellett főként Kentuckyban készítenek. Paul Ryan, a képviselőház republikánus elnöke Wisconsinból került a törvényhozásba, Mitch McConnell, a szenátus republikánus vezetője pedig Kentuckyból.

Trump szombaton azzal fenyegetett, hogy adót fog kivetni az Európában gyártott autókra, ha Brüsszel tényleg megtorló intézkedéseket hoz. Erre reagálva Malmström aláhúzta, hogy az európai cégek évente körülbelül kétmillió autót gyártanak az Egyesült Államokban, ami rengeteg munkahelyet teremt.

Tusk reagált Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke szerdán bejelentette, a március végi EU-csúcson rendkívüli napirendi pontként egyeztetnek a kereskedelmi vitákról. "Világos célunk, hogy életben tartsuk a világkereskedelmet, és szükség esetén megóvjuk az európaiakat a kereskedelmi zavaroktól" - szögezte le. "Trump elnök nemrég azt mondta, hogy a kereskedelmi háborúk jók és könnyen megnyerhetők, ennek éppen az ellenkezője igaz: rosszak és könnyen elveszíthetők" - fogalmazott Tusk, felelősségteljes viselkedésre szólítva fel a vezetőket az Atlanti-óceán mindkét partján.