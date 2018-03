Pénzügyek

Jóval többet érhet az új ezres, mint ami rá van írva

Az új ezresek a hónap elején kerültek forgalomba, de van, amelyik jóval többet ér, mint a névértéke. Erre érdemes figyelni, mielőtt elköltenénk. 2018.03.05 15:33 ma.hu

Március elsején forgalomba helyezték az új ezerforintos bankjegyeket, aminek apropóján nagyon hasznos, ám csak kevesek által ismert információra hívta fel a figyelmet a Pénzcentrum. Azt tanácsolják, hogy, ha alacsony sorozatszámú papírpénz van a birtokunkban, azt őrizzük meg, mert a névértékénél jóval többért adhatunk túl rajta, ha gyűjtővel találkozunk.



Gyűjtői célokra egyébként a Magyar Pénzverő Zrt.-től lehet beszerezni a legalacsonyabb sorszámú bankjegyeket, amelyeket nem is hoznak forgalomba, kizárólag itt lehet megvásárolni őket névértéküknek akár a többszöröséért. A kétezrest 4900 forintért, az ötezrest 8900 forintért, a tízezrest 13 900 forintért, a húszezrest pedig 28 ezer forintért kínálják a honlapon.

Vannak olyan gyűjtők is, akiknek nem az a lényeg, hogy a sorozatszám minél közelebb legyen a nullához, hanem az olyan bankjegyeket keresik, melyeknek a számozása egymást követi, ezért is érdemes tehát mindig figyelemmel kísérni a két betűből és hét számjegyből álló kódot. Ezeket szintén szép profittal lehet továbbadni például az internetes aukciós oldalakon, ahol akár bankjegyenként több ezer forintos haszon is ütheti az eladó markát.



A jelenlegi ajánlatok szerint két darab egymást követő sorszámú, régi ezerforintost 3290 forintért, négy darab egymást követő kétezrest 10 800 forintért, négy darab egymást követő ötezrest 22 ezer forintért, öt darab egymást követő húszezrest pedig 116 ezer forintért kínálnak.