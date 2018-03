Élelmiszerbiztonság

Elindult a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés

Március elsejétől indult a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés, amelyben a húsvétkor hagyományosan fogyasztott, valamint a szezonális élelmiszereket ellenőrzik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei - közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) csütörtökön az MTI-vel.



Az egész országra kiterjedő vizsgálatot Zsigó Róbert, az FM élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára rendelte el a március 1-je és április 2-a közötti időszakra.



A közlemény szerint a Nébih szakemberei ellenőrzik a pácolt, füstölt nyers vagy főtt húskészítményeket, különösen a sonkákat, az édesipari termékeket, a különféle borokat és szeszes italokat, a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket, de nagy hangsúlyt helyeznek a bárányok és nyulak minőségére is. Kiemelten figyelik még az értékesítésre kerülő étkezési tojásokat és a hatóság idén először a tojásfestékeket is megvizsgálja majd - sorolta a minisztérium.



Az agrártárca arra törekszik, hogy az ünnepi időszakban is kizárólag biztonságos, kiváló minőségű, lehetőség szerint magyarországi gyártású élelmiszerek kerüljenek a magyar családok asztalára - olvasható az FM közleményében.