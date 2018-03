Pénzügyek

Mostantól új az 1000 forintos bankjegy

Újabb papírpénz újul meg. Szerdától már az eddiginél kékebb és még díszesebb ezer forintossal fizethetnek a vásárlók. Az új bankjegy mellett október 31-ig a régi ezres is forgalomban marad. A Magyar Nemzeti Bank azt is bejelentette, hogy a tervek szerint jövő ilyenkor az utolsó papírpénz, az ötszáz forintos lecserélését is megkezdik.