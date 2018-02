Élelmiszerbiztonság

Nem is gondolná, mennyi rovart eszik valójában!

Magyarország ragaszkodik a hagyományos élelmiszerekhez, Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter szerint nem kérünk a mesterséges húsokból és a rovarfehérjékből. Pedig olyan magyar élelmiszerekben van rovar, mint például a Pick, a Gyulai vagy a Szamos-termékek. 2018.02.27 15:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter egy csepeli kampányeseményen rohant ki a rovarfogyasztás ellen. Szerinte nemcsak az ország szuverenitását veszélyezteti a Soros-terv, de emiatt a magyaroknak is rovarokat kellene enniük. A helyzet az, hogy mindentől függetlenül ezek már engedélyeztethető élelmiszernek számítanak egész Európában, takarmányipari célra pedig kifejezetten kívánatosak.



Ráadásul, rovarokat nem csak nyársra húzva sütögetik az afrikai bevándorlók az utcasarkon, a legtöbb magyar élelmiszer tartalmaz némi ízeltlábút - sőt akár egészőrt vagy permetszert is.



Ilyen összetevő például a bíbortetű. Ezt a színezőanyagot nagyon egyszerűen állítják elő, mégpedig úgy, hogy begyűjtik a kaktuszokról a bogarakat, és péppé zúzzák őket. A természetes színezékként (E-120) feltüntetett anyagot joghurtokban, cukorkákban, pirosgyümölcsös készételekben mind-mind megtalálni.

Lássuk például, miben van bíborpajzstetű: - Eggelbusch fűszer bevonatú és borsbevonatú szalámi

- Gyulahús Kft. által gyártott gyulai főtt kolbász

- Lady Rose vegyes csokoládés desszert

- a Pick által gyártott Família sonka és Báthory csemege szalámi

- Orsi hámozott füstölt orsli

- Szamos "Gyurmarci csemegemarcipán" és csemegemassza

- Bonbonetti vegyes gyümölcsízű rágógumi

A hódzsír (kasztóreum) egy vajszerű, narancsos-barnás anyagról van szó, amelyet a hód nemi mirigyeiből nyernek ki az állat elpusztítása után a végbelén keresztül. A hozzávaló számtalan termékben megtalálható a világon, ha valami nagyon vaníliás vagy málnás, legyen az jégkrém, joghurt, keksz és társaik.



A sellak (E-904) a Kerria lacca nevű rovar nőstényének gyantaszerű váladékából készült, tisztított anyag. Gyógyszerészeti mázként illetve fényezőanyagként, bevonószerként alkalmazzák. Bizony, ettől olyan csillogó a cukorka, vagy akár a kávészem.

Lássuk például, miben van sellak: - Dr. Oetker Dekormix Love és Dekormix Hercegnő dekorcukrok

- Tesco Finest belga étcsokoládé, narancsízű étcsokoládés mazsola és kesudió keveréke illetve pörkölt mogyoró tejcsokoládés bevonattal, továbbá kókuszkocka tejcsokoládés bevonattal

- Milka Choco Jelly tejcsokoládé meggyízű zselédarabkákkal, cukordrazséval és robbanócukorkával

- a Szamos marcipán gyümölcs és a szintén általuk gyártott Disney mandulás figura édesítőszerekkel

- Tejmanufaktúra Ropoyo epres joghurt cukorbevonatos gabonagolyókkal

- Bonbonetti tejcsokoládés mazsola drazsé

- Kinder Maxi Mix Plüss ajándékcsomag.

Ugyanígy engedélyezett a rovar és a rágcsálószőr jelenléte is bizonyos szintig - például a mogyorókrémben, de jóval inkább megfigyelhetők ezek a darabkák a fűszerpaprika őrleményben - ez utóbbiban 1% egérszőr engedélyezett. A fagyasztott zöldségek esetében minimális mértékben a tetű is megengedett, akárcsak a paradicsomlében a légypete vagy a kukac.

Elhárultak a forgalmazás jogi akadályai

Az ehető rovarok magas tápértékkel rendelkeznek, a tömeg-fehérje arányuk nagyon kedvező. A fehérjekinyerés céljára engedélyezett rovarok közül leginkább ismert a fekete katonalégy lárvája (nyű), amelynek felhasználásával az extrahált szójadara 25%-a, míg a szójapogácsa 50%-a kiváltható. A házi tücsökből előállított fehérje is kiváló alternatív forrás, mert nyersfehérje tartalma 62%. Aminosav-összetétele azonban a baromfi és sertés számára nem kielégítő, ezért alkalmazása során aminosav-kiegészítés szükséges – írta az agrarszektor.hu.



A lisztkukacban lévő telítetlen zsírsavak aránya (mint az omega-3) megfelel a tengeri halakban mért szintnek, de fehérjék, vitaminok és ásványi anyagok tekintetében sem maradnak le a halak mögött. A rovarok nemcsak egészben, de granulálva vagy pasztaként is forgalmazhatók, illetve a fehérje, a zsír, a kitin és az ásványi anyagok külön-külön is kinyerhetők az állatból. Ez utóbbi még túl költséges folyamat, de gépesítve, automatizálva, nagy mennyiségben végezve jóval olcsóbbá tehető.



Az Európai Bizottság tavaly nyáron már engedélyezte is a rovaralapú takarmány használatát, de 2018-tól emberi fogyasztásra is használhatók az ilyen élelmiszerek, ha azokat az (EU) 2015/2283. rendelet szerint „új élelmiszerként” engedélyezik. A 2018. január 1-ig jogszerűen forgalomba került termékeket is alá kell vetni procedúrának. Figyelem, az Európai Bizottság csak a forgalmazhatóság elvi engedélyét adja meg, a kereskedés feltételeire egyéb előírásokat is szabhat a tagállam.