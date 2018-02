Zaklatási ügyek

Csődeljárást kezdeményez Weinstein filmvállalata

Nem sikerült megállapodniuk a befektetőkkel, ezért kénytelen csődeljárást kezdeményezni maga ellen a New York-i székhelyű filmvállalat, amelyet Harvey Weinstein és fivére, Robert Weinstein alapított. 2018.02.26 11:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A befektetőcsoport két hete azt követően szakította meg a tárgyalásokat a Weinstein Co.-val, hogy a New York-i főügyészség vádat emelt a vállalat ellen. A cég vezetősége ezek után már csak a csődeljárást tartja járható útnak.



Harvey Weinsteint több tucatnyi nő vádolta meg a nyilvánosság előtt azzal, hogy szexuálisan zaklatta, molesztálta őket, hat nő csoportos keresetet nyújtott be a filmmogul ellen, a vádak között szerepel a szexuális erőszak is. Weinstein helytelen szexuális viselkedését elismerte, de következetesen tagadja, hogy valaha közös megegyezés nélküli szexuális aktusban vett volna részt.



A filmvállalat közleményében arról számolt be, hogy a cég vagyona és a munkahelyek megőrzése érdekében tárgyalásokat kezdeményezett a vállalat eladásáról, amely azonban eredménytelenül zárul. Mint írták: "egy rendezett csődeljárás maradt az egyetlen életképes lehetőség a vállalat fennmaradó értékének maximalizálására".



A vádiratban azzal vádolják Weinsteint, hogy hosszú éveken át szexuálisan zaklatta, kihasználta és megalázta a stúdió által alkalmazott nőket, és akár életveszélyesen is megfenyegette őket. A dokumentumban a vállalat más vezetőit, köztük a társalapító Robert Weinsteint is azzal vádolják, hogy a bizonyítékok ellenére a cég nem védte meg az alkalmazottakat, és eltussolta a Harvey Weinstein-ügyeit.



Eric Schneiderman New York-i főügyész a Weinstein és vállalata által okozott kár megtérítésére meg nem nevezett összegre perelte be a producert és cégét, továbbá pénzbüntetés kiszabását kérte, amelyből majd kártalanítani lehet az áldozatokat.



A Weinstein-botrány októberi kirobbanása után Harvey Weinsteint eltávolították a cég éléről, az amerikai filmakadémia pedig megvonta tőle a tagságot. A bukott filmmogul ellen Amerikában és Nagy-Britanniában is rendőrségi nyomozás folyik szexuális bűncselekmények gyanúja miatt.