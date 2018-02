Több száz éttermet zárt be a KFC, mert elfogyott a csirkehús

A korábban Kentucky Fried Chicken néven működő, ma már csak a KFC rövidítést használó globális láncolatnak 900 étterme van Nagy-Britanniában. A cég brit leányvállalata nem közölte, hogy pontosan hány éttermét kellett bezárnia – honlapján inkább azokat az egységeket tette közzé, amelyek nyitva vannak -, de elismerte, hogy új szállítójának “akadt néhány kezdeti problémája”.



“Meglehetősen bonyolult feladat 900 éttermet friss csirkehússal ellátni, de a minőségben nem ismerünk kompromisszumot” – áll a KFC közleményében, amely szerint a cég inkább bezárta a szállítási gondoktól érintett egyes nagy-britanniai egységeit, más éttermeit pedig egyelőre szűkített kínálattal vagy rövidített nyitva tartással üzemelteti.



A KFC a múlt héten megvált a nagy-britanniai éttermeit addig ellátó, dél-afrikai központú Bidvest cégtől, és egy másik szállítmányozóval, a DHL-lel kötött szerződést, ám a logisztikai problémák szinte a váltás pillanatától jelentkeztek, egyes brit KFC-éttermekben már a hét végén sem volt teljes a menükínálat.



A DHL hétfői közleményében “működési szintű problémákkal” indokolta, hogy a KFC éttermeibe hiányosan, vagy késve érkeztek meg a csirkehús-szállítmányok. A cég közölte azt is, hogy sürgősséggel dolgozik a fennakadások elhárításán, és elnézést kért a fogyasztóktól.

