Felsőoktatás

Csütörtökön lejár a tavaszi félév első Diákhitel-igénylési határideje

hirdetés

A Diákhitel Központ Zrt. közleményében azt írták, hogy a képzés díjára költhető Diákhitel2-t 2017. október óta nullaszázalékos kamattal igényelhetik az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók. A szabad felhasználású Diákhitel1 2,3 százalékos kamattal nyújt segítséget a diákoknak.



A tanév második szemeszterétől a Diákhitel1 keretében havi hetvenezer forintot is kérhetnek a hallgatók, egy összegben tanulmányi félévenként pedig 350 ezer forinthoz juthatnak hozzá. Külföldi részképzés - például Erasmus, AIESEC - esetén két félévig terjedő időre a normál Diákhitel1 kétszeresét lehet igényelni, ez egy félévre akár 700 ezer forintot, egy teljes tanévre 1,4 milliót jelenthet.



Diákhitel2 esetében a felvehető hitelösszeg maximuma az igénylő képzési költségének összege. Az önköltséges hallgatóknak február 1-jétől az alap- és mesterképzés tanterve szerint hivatalosan magyar nyelven oktatott ismeretek idegen nyelven történő oktatásáért fizetendő térítési díj is finanszírozható a Diákhitel2-ből - olvasható a közleményben.



Kiemelték, hogy ettől a szemesztertől az eddigi 40 év helyett 45 éves korig lehet kérni és folyósítani a diákhiteleket. Ezzel egyidejűleg a törlesztés legkésőbbi megkezdésének életkori határa is 40 évről 45 évre nő.



Szerződést 2017 szeptembere óta személyes megjelenés, illetve papír alapú dokumentumok használata nélkül, elektronikus aláírással is lehet kötni. Az e-szerződés előfeltétele az ügyfélkapus hozzáférés és az igénylés Neptun rendszeren keresztül történő indítása - írták, hozzátéve, hogy az új lehetőség mellett az eddigi, a Diákhitel Direkten keresztül kezdeményezett vagy személyes ügyintézést igénylő hiteligénylési módok is rendelkezésre állnak.



A Diákhitellel kapcsolatos információk, tudnivalók a Diákhitel Központ internetes felületén érhetőek el, a budapesti Kacsa utcai ügyfélszolgálaton pedig továbbra is lehetőség van személyes ügyintézésre.