FEOSZ

A rögzített kamatozású hitel a biztonságosabb

Hitelfelvétel előtt érdemes az interneten egyszerre több pénzügyi szolgáltató ajánlatait összehasonlítani a teljes hiteldíj mutató (thm) alapján. 2018.02.13 07:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Érdemes rögzíteni minél hosszabb időre a hitelek kamatait, ugyanis a változó kamatozású konstrukció kezdetben olcsó lehet, de hosszabb távon jelentősen megnőhetnek a törlesztőrészletek a kamatkockázat miatt - figyelmeztet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) hétfői sajtóközleményében.



A fogyasztóvédelmi egyesület arra is felhívja a figyelmet, hogy a hitel futamidejének gondos megválasztásával nagyobb összegek spórolhatók meg. A rövidebb futamidő kisebb összegű hiteldíjjal jár, azaz összességében kevesebbet kell visszafizetni a banknak, mintsem, ha ugyanazt a hitelt hosszabb futamidőre veszik fel.



A FEOSZ szerint érdemes a Magyar Nemzeti Bank által bevezetett védjeggyel rendelkező, minősített fogyasztóbarát lakáshiteleket választani, amelyek akár több százezres megtakarítást is jelentenek a nem minősített pénzügyi termékekkel szemben.



Hitelfelvétel előtt érdemes az interneten egyszerre több pénzügyi szolgáltató ajánlatait összehasonlítani a teljes hiteldíj mutató (thm) alapján - olvasható a közleményben. Hozzátették: a thm több olyan költségelemet nem tartalmaz, amely közvetetten mégis kapcsolódik a hitelhez, ilyen például a késedelmi kamat.



A szövetség arra is felhívja a figyelmet, a biztosítás kötése védelmet jelent a hitelfelvevőnek arra az esetre, ha valamilyen nem várt esemény miatt elveszíti fizetőképességét, érdemes tehát rákérdezni, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a banknál.



A FEOSZ továbbá arra is figyelmezteti az ügyfeleket, hogy a hitelszerződést és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat alaposan olvassák el, és csak azt követően írják alá, ha megértették minden részletét.