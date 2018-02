Turizmus

Budapest a tíz legjobb európai úti cél közé került

2018.02.09 23:30 MTI

Budapest - Lisszabont, Párizst, Amszterdamot, Prágát, Bécset, Barcelonát és Londont is megelőzve - 17 745 szavazattal a 8. helyen végzett a European Best Destinations (legjobb európai úti célok) január 18. és február 8. között tartott szavazásán - közölte a szavazás végeredményét a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) az MTI-vel pénteken.



A legjobb európai úti cél címet a lengyelországi Wroclaw nyerte el 41 148 szavazattal, a 2. helyen a spanyolországi Bilbao végzett, a 3. a franciaországi Colmar lett.



A versenyt az European Best Destinations szervezet hirdeti meg közel 10 éve, szorosan együttműködve a kontinens legnagyobb desztinációs és turisztikai hivatalaival.



A legjobb úti célok egész évre szóló promócióban részesülnek a European Best Destinations weboldalon, a nemzetközi sajtóban, számos közösségi media felületen és utazási portálon. A TOP 10 úti célokra érkező turisták száma várhatóan emelkedni fog a versenyt szervező cég egész éves kampányának köszönhetően. A legjobbak egy éven keresztül használhatják a TOP 10 európai úti cél címet és logót.