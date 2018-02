Tervezés

Több keskenytörzsű repülőgépet akar évente gyártani az Airbus

Az Airbus eddig 14 ezer, A320-as gépre szóló rendelést rögzített a rendszereiben, 7900-at szállított le, a fennmaradó több mint 6 ezer gépet pedig nyolc év alatt készítenék el, ha nem gyorsítják fel a gyártást. 2018.02.09 01:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az eddiginél több keskenytörzsű, A320-as családba tartozó repülőgépet akar gyártani az Airbus egy éven belül, mert nagyon nagy a kereslet a típusra - mondta Eric Schulz, a toulouse-i repülőgépgyártó kereskedelmi vezetője kedden Szingapúrban.



A Flightglobal légügyi szaklap szerint a héten zajló Szingapúri Légi Szalonon a januárban nyugdíjba vonult John Leahy utóda azt mondta, már tanulmányozzák, hogy hogyan lehetne a gyártósorokról a korábbi terveknél is több gépet legurítani. Az Airbus jelenlegi tervei szerint 2019-re havi 60-ra tudják felfuttatni a termelést, de a nagy igény miatt ennél is nagyobb gyártási rátára lenne szükség. Tavaly az Airbus 558 keskenytörzsű gépet gyártott, ez átlagosan havi 46-ot jelent. Az Airbus eddig 14 ezer, A320-as gépre szóló rendelést rögzített a rendszereiben, 7900-at szállított le, a fennmaradó több mint 6 ezer gépet pedig nyolc év alatt készítenék el, ha nem gyorsítják fel a gyártást.



A szaklap megjegyezte, hogy a korábbi kereskedelmi vezető, John Leahy és az Airbus utasszállító gépeket gyártó részlegének vezetője, Fabrice Brégier között folyamatosan vita volt arról, hogy mekkora rátával érdemes ezeket a keskenytörzsű gépeket gyártani, végül Fabrice Brégier akarata érvényesült. A francia szakember azonban idén távozik az Airbus éléről, helyét Guillaume Faury, az Airbus Helicopters vezérigazgatója veszi át.



Eric Schulz beszélt arról is, hogy a januárban a dubaji Emirates légitársasággal megkötött, 36 újabb Airbus A380-as óriásgép leszállításáról szóló szerződés után újabb érdeklődők vásárolhatnak a lassan fogyó típusból. Elsősorban azokra a főként ázsia-óceániai légitársaságokra számít, amelyek nagy utasforgalmú járatokat üzemeltetnek olyan repülőterekre, ahol szűkösek a kapacitások, így egy nagy géppel lehet a leghatékonyabban utasokat szállítani.



Ázsia kiemelt terület az Airbus számára, mivel tavaly az újonnan átadott gépeik 51 százaléka ebbe a térségbe került, és a december 31-én érvényes rendelésállomány 65 százalékát az ázsiai cégektől érkezett rendelések tették ki.