Üzlet

Durván drágulni fog a kenyér?

hirdetés

Sem a vásárlók, sem a gabonafeldolgozók nem becsülik alá a kenyér áremelés jelentőségét. Ezért mondják a mezőgazdasággal foglalkozók, hogy valójában „politikai növény” legfontosabb kenyérgabonánk, a búza. A Gabonafeldolgozók Szövetsége szerint csak a világpiacon csökken folyamatosan a búza felvásárlási ára. Magyarországon emelkedik.



„Itthon az aratás óta folyamatosan nő a búzának az ára. Most már egy olyan szintet ért el, hogy ezt a malmok nem tudják felvásárolni lisztáremelés nélkül” – mondta az ATV Híradójának Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége főtitkára.



Jelentős költségnövekedést okozott a malomipari cégeknek a kötelező béremelés, és a drágább áram is: a vállalkozásoknak januártól 30 százalékkal kell többet fizetniük az energiáért. A cégek várhatóan két részletben emelik a liszt árát.



Az első 5 százalékot februárban teszik rá, a másodikat márciusban. A szervezet tovább lobbizik az áfacsökkentésért is.



Azt szeretnék, ha az állam csak 5 százalékos forgalmi adót számolna fel. A szakmai szervezet szerint ez sok visszaélést megelőzne. A pékek szövetsége nem kívánt nyilatkozni az ATV-nek. Azt kérdezték volna, lenyelik-e a lisztáremelést vagy hozzáteszik a maguk költségnövekedését is.



A ma.hu információi szerint azonban a Magyar Pékszövetség elnöke azt válaszolta, hogy nem kíván találgatásokba bocsátkozni.