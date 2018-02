Biznisz

Kétezer lakást épít az Aldi - Hogy hova? Hát a boltjai fölé!

Európa nagyvárosaiban - főként a belsőbb kerületekben - szinte lehetetlen szabad építési területet találni. Emiatt az ingatlanok és albérletek árai is az egekbe szöktek. Az áruházlánc ezért üzletei fölé lakásokat épít. 2018.02.01 18:31 ma.hu

Érdekes koncepciót tett közzé az Aldi német honlapján. Mivel Európa nagyvárosaiban – főként a belsőbb kerületekben – szinte lehetetlen szabad építési területet találni, emiatt pedig az ingatlanok és albérletek árai is az egekbe szöktek, a német áruházlánc üzletei fölé lakásokat épít – ezzel segítve többek között a berlini önkormányzat gondján.



A dolog gyakorlatilag egy win-win szituáció, hiszen az áruház így sokkal könnyebben kap építési engedélyt, míg az önkormányzatnak sem kell „elpazarolnia" az értékes telket egy boltra – írja az Origo.

A berliniek is profitálnak a dologból. Bár nem valószínű, hogy a lépés hatással lesz a lakásárakra, az Aldi vállalta, hogy a lakások 30 százalékát szociálisan rászorulóknak adja ki 6,5 euró/négyzetméteres áron – írja a Bloomberg.



Az albérlet átlagos négyzetméterára 10 euró. Az Aldi hasonló projektet tervez Hamburgban is.



A modell nem számít újdonságnak, Nagy-Britanniában több áruház is csinált már hasonlót, sőt Németországban a nagy rivális, Lidl is épített már lakóépületet saját boltja fölé.