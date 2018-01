Gazdálkodás

Boltzár: ezek a boltok nem lesznek nyitva sem kedden, sem szerdán

Egyes Coop-boltok már nemcsak hétfőn, de kedden és szerdán is zárva tartanak, hogy hatékonyabban ki tudják gazdálkodni a működési költségeket. 2018.01.29 18:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már 30-40 olyan vidéki Coop üzlet van, ami hónapok óta rövidített nyitvatartási idővel működik, sőt van olyan település, ahol egyes napokon csupán másfél órás a nyitvatartás. Az ország több szegletében is akadt bolt, ahol az internetes keresés szerint van olyan hétköznap, amikor ki sem nyit az üzlet.



Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség elnöke szerint a munkaerőhiány komoly gondokat okoz a Coopnak, amit azzal próbálnak orvosolni, hogy üzleteiket hétfőnként nem nyitják ki. Hiába foglalkoztatnak így is mintegy 30 ezer munkavállalót, ennél 10 százalékra többre lenne szükség.



A másik probléma, hogy a legnagyobb magyar üzletlánc sok boltja nagyon nehezen tudja kigazdálkodni a 180 ezer forintra emelt garantált bérminimumot, a kisebb településeken pedig ezzel együtt nehéz helyzetbe kerültek a Coop boltjai, ezért kénytelenek további hétköznapokon is zárva tartani.

település boltnév Coop tag neve zárva Encs-Abaújdevecser 1.sz. Mini Coop Abaúj hétfő Encs-Abaújdevecser 2.sz. Mini Coop Abaúj hétfő Szendrő 10.sz. Élelmiszer Abacser hétfő

Szentisvánbaksa 109. sz. Mini Coop Abaúj hétfő Demecser 12.sz. Élelmiszerbolt Demecser és Vidéke hétfő Telkibánya 133.sz. Mini Coop Abaúj hétfő Hajdúdorog 1.sz. kenyérbolt Egyetértés péntek Szendrőlád 11.sz. Élelmiszerbolt Abacser szerda

Fony 116.sz. Mini Coop Abaúj szerda Imola 12.sz. élelmiszerbolt Abacser szerda Darvas 13. sz. Mini Coop Zsáka szerda Jákfalva 13.sz élelmiszerbolt Abacser szerda Telkibánya 133.sz. Mini Coop Abaúj hétfő Tornyosnémeti 134. Mini Coop Abaúj hétfő

Vilmány 135. Mini Coop Abaúj hétfő Vizsoly 138. sz. Mini Coop Abaúj hétfő Múcsony 14.sz. Mini Coop Abacser kedd Szalonna 16.sz. Mini Coop Abacser szerda Beret 16.sz. Mini Coop Abaúj kedd

Erdőhorváti 161.sz. Mini Coop Abaúj szerda Furta 17.sz. Mini Zsáka szerda Martonyi 17. Mini Coop Abacser szerda Vámosújfalu 174.sz. Mini Coop Abaúj szerda Meszes 18.sz. Mini Coop Abacser szerda Felsőkelecsény 2.sz. Coop Mini Abacser szerda

Abód 20.sz. ABC Abacser szerda Székely 20.sz. Élelmiszer Demecser és Vidéke hétfő Zilíz 21.sz. Mini Coop Abacser hétfő Rudabánya 23.sz. Mini Coop Abacser hétfő Nyírbogdány 26.sz. Mini Coop Demecser és Vidéke hétfő

Encs 27.sz. Mini Coop Abaúj hétfő Rakaca 29.sz. Mini Coop Abacser szerda Zsáka 3.sz. Mini Zsáka szerda Rakacaszend 30.sz. Coop Abacser szerda Encs 32.sz. Mini Coop Abaúj hétfő

Köröszegapáti 36.sz. Mini Zsáka Coop hétfő Abaújkér 4.sz. Mini Coop Abaúj hétfő Szendrő 40.sz. ABC Abacser hétfő Szécsényfelfalu 40.sz. Vegyesbolt Palóc hétfő Nógrádsipek 42.sz. Mini Coop Palóc hétfő

Kánó 46.sz. ABC Abacser szerda Beszterec 50.sz. Élelmiszer Demecser és Vidéke hétfő Fancsal 50.sz. Mini Coop Abaúj kedd Kék 55. Mini Coop Demecser és Vidéke hétfő

Forró 56.sz. Coop ABC Abaúj hétfő Fulókércs 59.sz. Mini Coop Abaúj szerda Bodvarákó 6.sz. Vegyesbolt Bodvaszilaskörenyéki szerda Encs-Fügöd 60.sz. Mini Coop Abaúj kedd Garadna 64.sz. Mini Coop Abaúj kedd Gibárt 65.sz. Mini Coop Abaúj szerda Forrás: Coop csoporttagok - blokkk.com