A tokaji borvidéket is népszerűsíti az EU-Kína Turisztikai Év

Számos európai világörökségi helyszín mellett a tokaji borvidéket is népszerűsíti a pénteken kezdődött EU-Kínai Turisztikai Év (ECTY) című program a távol-keleti országban.



A Welcome Chinese pénteki közleménye szerint a program a magyarországi helyszín mellett egyebek között a Rajna völgyét, Versailles-t, Berlint és számos ókori építményt is népszerűsít.



A program kiemelt partnere és marketingeseményeinek főszervezője ismertette, hogy az olaszországi Velencében üzleti és vállalati vezetők, valamint európai és kínai hivatalok képviselői tárgyalnak a vízumigénylés könnyítéséről és a légi összeköttetések erősítéséről.



A program ösztönözni kívánja az üzleti csúcstalálkozókat és partnerkeresőket, valamint a célzott reklámkampányokat annak érdekében, hogy megismertesse az európai idegenforgalmi kínálattal a távol-keletieket. A programhoz kapcsolódóan digitális platform is indul, amelyen a kínaiak megoszthatják egymással európai tapasztalataikat és élményeiket.



Hangsúlyozták, hogy Kína 2012 óta vezeti a külföldön legtöbbet költő turisták ranglistáját, és a második helyen áll a kiutazó turistaforgalmat tekintve, ezért kiemelkedő növekedési lehetőség Európa számára. Hozzátették, hogy az Európa iránti érdeklődés nagyon erős Kínában, az onnan érkezők száma hamarosan megközelítheti az évi 13 milliót.