Új globális hulladékkezelési stratégiát hirdetett a Coca-Cola

2018.01.20 00:30 MTI

Új globális hulladékkezelési stratégiát hirdetett pénteken a Coca-Cola, a világ legnagyobb üdítőital-gyártója.



Csomagolási gyakorlatának gyökeres átalakításával az atlantai székhelyű vállalatnak az a célja, hogy 2025-ig csomagolóanyagai 100 százalékban újrahasznosíthatók legyenek, 2030-ig pedig 100 százalékra növelje palackjai visszagyűjtési és újrahasznosítási arányát.



"Bolygónk a csomagolási hulladékok problémájával küzd, így felelős vállalatként támogatnunk kell e kihívás megoldását. A hulladékmentes világ megvalósítható. Mi épp erre vállalkoztunk, és arra buzdítunk másokat is, hogy csatlakozzanak hozzánk" - mondta James Quincey, a Coca-Cola elnök-vezérigazgatója.



A pénteken meghirdetett Hulladékmentes Világ (World Without Waste) névre hallgató globális stratégia a Coca-Cola fenntarthatósági erőfeszítéseinek következő lépése. A vállalat 2015-ben, a tervezettnél öt évvel korábban elérte és túl is szárnyalta azon célkitűzését, hogy az üdítőitalaiban felhasznált vizet 100 százalékban visszapótolja a víznyerő helyeken.



A Coca-Cola Magyarországon forgalmazott PET-palackjai már most is 100 százalékban újrahasznosíthatóak, a hazai gyártás során felhasznált műanyag mennyisége pedig 15 százalékkal csökkent az utóbbi pár évben. Az újrahasznosított műanyag aránya jelenleg átlagosan 20 százalék, melyet 2030-ig 50 százalékra terveznek növelni Magyarországon.



A Coca-Cola a világ legnagyobb üdítőitalokat gyártó vállalata, több mint 500 szénsavas és szénsavmentes márkájával a világ több mint 200 országában van jelen. A palackozó partnerekkel közösen a Coca-Cola rendszerében több mint hétszázezren dolgoznak.