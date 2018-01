Valami véget ért

Megszűnt Hosszú Katinka és Shane Tusup egyik közös vállalkozása

hirdetés

A Hosszú Katinka és Shane Tusup által irányított Iron Corporation nevű cég pénteken jelentette be, hogy megszűnik az Iron Lady Arcanum című képregénysorozat, amely 2018 januárjában jelent meg utoljára.



Az Iron Lady kalandjait bemutató kiadvány megszűnését Tusup gazdasági okokkal magyarázta.



"Számomra különösen sajnálatos ez a tény, mert az én „gyermekem" volt ez a képregény, de be kellett látnunk, hogy a magyar piacon ennek még nincs olyan létjogosultsága, mint Amerikában. A megszűnés hátterében egyértelműen gazdasági okok állnak" - írta a közleményben.



"Sajnálatos a mostani időzítés, mert a kívülállók valószínűleg összekötik más történésekkel, de ezeket a lépéseket, melynek része volt a képregénysorozat megszűntetése is, mindentől függetlenül meg kellett hoznunk a cég érdekében" - közölte Hosszú Katinka, aki szintén gazdasági okokkal magyarázta a megszűnést.



"A jövőben erőteljesebben szeretnénk koncentrálni az Iron Aquatics úszóklubunkra, a Learn To Swim úszásoktatás programra, valamint az Iron Streetwear ruházati márkára és az új divíziónkra, a tartalomszolgáltatásra" - zárták közlendőjüket.



A képregény rajongóinak sincs okuk az aggodalomra, a cég dolgozik a megoldáson.