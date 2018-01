Szociálpolitika

Az idén 4 milliárd forint jut szociális tűzifára

Az idén négymilliárd forintot használhatnak fel az önkormányzatok a Belügyminisztérium önkormányzati költségvetési fejezetéből szociális tűzifa vásárlására - közölte a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára kedden, a Pest megyei Galgahévízen.



A program keretében az ötezernél kisebb lélekszámú települések igényelhetik a pluszjuttatást annak érdekében, hogy ellássák tüzelővel a nehéz körülmények között, krízishelyzetben élő helyi lakosokat - közölte sajtótájékoztatón Pogácsás Tibor.



A idei keretre 2255 település nyújtotta be igényét, ami néhány tucattal kevesebb, mint egy évvel korábban; az önkormányzatok saját hatáskörükben osztják szét a tüzelőt - tette hozzá a politikus.



Mint elmondta: a 25 köbméternél kevesebb fát igénylő települések esetében a teljes mennyiséget biztosítják. Akik ennél többet kérnek egy viszonyszám alapján részesülnek a keretből. Ezt a képletet a helyben élő közfoglalkoztatottak, illetve aktív korúak száma alapján határozzák meg.



Hangsúlyozta, hogy a tárca évről-évre egyeztet az állami erdőgazdaságokkal, annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű tűzifa. Ugyanakkor az önkormányzatok a keretből más, nem állami szolgáltatóktól is vásárolhatnak - tette hozzá.



Közlése szerint december 22-ig 184 ezer köbméter tűzifára jelentettek be igényt az erdőgazdaságoknál az önkormányzatok, 3,1 milliárd forint értékben.



A települések gondoskodnak arról, hogy legkésőbb február 15-ig minden rászoruló hozzájusson a fűtőanyaghoz - mondta Pogácsás Tibor.



Vanó András Galgahévíz független polgármestere a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a 2600 lakosú településen a minisztériumi támogatás nyomán teljesen ki tudják elégíteni a szociális tüzelő iránti igényt.