Katasztrófa sújtotta területek feltérképezésében segít a Vodafone és a Nokia

2018.01.06 21:30 MTI

Katasztrófa sújtotta területek feltérképezésében segít a Vodafone Magyarország és a Nokia, a két cég együttműködésében létrehozott és tesztelt ideiglenes 4G hálózathoz kapcsolódó drónokkal pillanatok alatt láthatóvá válik, hogy hol és milyen segítségre van szükség.



A cégek közös közleménye szerint a Nokia Saving Lives projekt új technológiák alkalmazásával hatékonyabb megoldást nyújt a katasztrófa sújtotta területek feltérképezésében. A megoldás alapját a Nokia által fejlesztett hátizsák-méretű 4G mobilhálózat adja, amellyel percek alatt lehet szupergyors hálózatot létrehozni. A hálózathoz drónok csatlakoznak, amelyekre nagy felbontású kamerát, például hőkamerát szerelnek a túlélők keresésére.



A Finnországban, a Nokia központjában is bemutatott életmentő technológiát Magyarországon először a Balaton felvidéken próbálták ki a Vodafone és Nokia mérnökei, akik a drónokra erősített mérőtelefonok segítségével tudtak különböző magasságokban teszteket elvégezni.



A Vodafone korábban többek közt már az Irma hurrikán sújtotta területeken is bevetette Instant Network 3G elnevezésű hordozható mobilhálózatot, amellyel 40 perc alatt ingyenes kommunikációs hálózatot tudnak kiépíteni a mentőalakulatok és segélyszervezetek, illetve a túlélők számára. A prototípust magyar szakemberek tervezték.



A közlemény szerint a két rendszer tökéletesen kiegészíti egymást, az Instant Network 2G és 3G hálózatot biztosít hanghívásokhoz a katasztrófa helyzetek alatt, míg a Nokia Ultra Compact Networkkal a 4G hálózat is elérhetővé válik a nagysebességű adatátvitelt igénylő alkalmazásokhoz, így például a nagy felbontású videó streaminghez.