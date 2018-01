Elárulta, mit veszünk meg a húspultból

Bevallotta a hentes: rákos húst adnak el

Egy hentes vallomása szerint beteg, rákos állatokat dolgoznak fel, egyszerűen csak kivágják a szembetűnő elváltozásokat, a többit pedig feldolgozzák és eladják. 2018.01.05 13:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Harminc évig dolgozott a húsüzemben az a hentes, aki lerántotta a leplet, mi folyik a húsfeldolgozás során: vegyi anyag, hormon és gyógyszer is van a termékekben, sőt rákos szövetet is találnak benne.



Csak kivágjuk a rákos részt és eladjuk a húst. Egy ember sem tudja, valójában, mi zajlik a húsüzemben. Senki ne képzelje, hogy egy beteg rész miatt kidobnak egy egész állatnyi húst" - mondta a Noizz.hu cikke szerint.



Arról is beszélt, hogy szerinte senkit sem érdekel, hogy a többi rész, amin esetleg még nem látszik a betegség, rákos-e, vagy sem. Azt mondta, a boltokban és az éttermekben is vigyázni kell. Szerinte minél olcsóbb egy hús, az annál gyanúsabb.



A legrosszabbak a virslik, szalámik és egyéb darált hústermékek" - tette hozzá a hentes.



Nincsenek törvények arra vonatkozóan, hogy egy húsüzemnek vagy hentesnek tájékoztatnia kellene a vásárlót arról, ha a hús rákos szövetet tartalmazott" - írta az oldal.



Érdekes ez a hír, különös tekintettel arra, hogy nincs egyértelmű bizonyíték hogy a rák esetleg fertőző-e.