Racionalizálta magyarországi leányvállalatait a Hamburger Recycling

Összevonta két jelentős, hulladékbegyűjtéssel és kezeléssel foglalkozó leányvállalatát az osztrák Prinzhorn Csoport. Azzal, hogy az SCH-Ózon Kft. beolvadt a DUPAREC Kft.-be, utóbbi egyértelműen a releváns hazai recycling piac egyik legnagyobb szereplőjévé vált. 2018.01.04

Racionalizálta magyarországi papír- és műanyaghulladék gyűjtő és feldolgozó leányvállalatait az osztrák Prinzhorn Holding. 2017. december 31-ével lezárult a DUPAREC Kft. és az SCH-Ózon Kft. egyesülése. A két, hulladék-újrahasznosítással foglalkozó vállalat közös tulajdonosa, az osztrák Prinzhorn Csoporthoz tartozó Hamburger Recycling GmbH a méretgazdaságossági és hatékonysági szempontok figyelembevételével 2017-ben határozta el az azonos területen működő érdekeltségeinek összevonását egyetlen jogi egységbe. Ennek értelmében 2018. január 1-jétől az SCH-Ózon Kft. mint jogi egység megszűnt, a beolvadással jogutódja a DUPAREC Kft. lett. A változást a piaci igények magasabb szintű kiszolgálása, a hatékonyság növelése és a vállalati működési struktúra optimalizálása is indokolta.



A magyar piacon több mint 10 éves múlttal rendelkező SCH-Ózon Kft. és az 1994-ben alapított DUPAREC Kft. egyesülésével egy tőkeerős, jelentős fejlődési potenciállal és feldolgozási kapacitással rendelkező vállalkozás alakult ki. A DUPAREC Kft. megnövekedett kapacitású környezetbarát papír- és műanyaghulladék gyűjtő-, valamint feldolgozó tevékenységével a hazai piaci szegmens vezető szereplőjévé vált.



Így az országban összesen már négy telephelyen – Csepelen, Maglódon, Lőrinciben és Inotán – is közvetlenül kínálja testreszabott, korszerű megoldásait a dinamikus és innovatív szolgáltató, amely az akvizíciót követően továbbra is az ügyfelek maradéktalan kiszolgálására és versenyképességének növelésére fordítja energiáját, segítve a körforgásos gazdaság elméletének minél magasabb szintű gyakorlati megvalósulását Magyarországon.