Légi közlekedés

Véglegesítette 430 repülőgépre szóló megrendelését a Wizz Air befektetője

Véglegesítette 430 darab Airbus A320-as típuscsaládba tartozó repülőgépre szóló megrendelését a Wizz Air szakmai befektetője, az amerikai Indigo Partners. 2017.12.30 00:30 MTI

Az Indigo Partners még a novemberi Dubaji Légi Szalonon jelentette be, hogy szándéknyilatkozatot írt alá a toulouse-i gyártóval 430 gép vételéről, most ezt konvertálták át kötelező érvényű megrendelésre. A magyar hátterű Wizz Air diszkont légitársaság ebből 146 gépet kap, közülük 72 darab A320neo, 74 pedig A321neo típus lesz, az első gépek 2022-től érkeznek. Az üzlettel a Wizz Air rendelésállománya 282 repülőgépre nőtt, ezzel a magyar vezetésű Wizz Air lett az Airbus legnagyobb A321neo megrendelője, többet kért a típusból, mint a nagy lízingcégek.



Az amerikai befektető a Wizz Air mellett az amerikai Frontier-ban, a mexikói Volarisban és a chilei JetSMART-ban is részesedéssel bír, a többi gép ezek között a légitársaságok között oszlik meg, de a legtöbbet a Wizz Air kapja.



Az Airbus számára rendkívül fontos az Indigo Partners megrendelése, mivel az európai gyártó történelmében ez a legnagyobb, egyben leadott megrendelés.



A toulouse-iak az év során az előző évihez képest rossz teljesítményt nyújtottak a géprendelések terén: november végéig 388 gépre írtak alá szerződést, míg a Boeing 766 gépet értékesített. De csak decemberben az Airbus eddig 705 gépre szerződött, így van még esélye arra, hogy megelőzze a seattle-i versenytársát.



A már bejelentett rendelések alapján az Airbus az új, gazdaságosabban üzemelő hajtóművekkel felszerelt neo típusokból eddig 5800-at adott el, míg a Boeing a szintén felújított 737 MAX-okból 4 ezerre talált vevőt.