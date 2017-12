Szakértő

Egy év alatt nagyot nőtt a bitcoin értéke

hirdetés

Az idén január elsején bitcoinba fektetett negyedmillió forintból mostanra majdnem 4 millió forintot lehetett elérni - hangzott el az M1 aktuális csatorna péntek délelőtti műsorában.



Pesuth Tamás, a Corvinus Egyetem nemzetközi igazgatója elmondta: január elsején egy bitcoin kevesebb mint 260 ezer forintot ért, péntek délelőtt viszont 14 600 dolláros árfolyamon jegyezték, ami mintegy 3,8 millió forintnak felel meg. Ebben az emelkedésben jelentős visszaesések is voltak - jegyezte meg.



A szakember elmondása szerint rendkívül változó árfolyama miatt közgazdasági értelemben nem tekintik pénznek a bitcoint, de sok befektető, felhalmozási funkciója miatt akként tekint rá. Vannak országok, ahol betiltották a bitcoin kereskedését - mondta az igazgató, rámutatva: jogilag akkor tekinthető valami pénznek, ha az állam törvényileg annak ismeri el.



Pesuth Tamás hozzátette: a bitcoin vonzerejét az anonimitás adja. Ugyanis, míg a hagyományos utalásnál az eladót és a vevőt is lehet azonosítani, a bitcoinnál azonosíthatatlanok maradhatnak a címek.



Pesuth Tamás elmondta, a bitcoinhoz kapcsolódó folyamatokról már Magyarországon is elindult a szakmai diskurzus, a Corvinus Egyetem MNB tanszékén konferenciát is szerveztek erről. Kitért arra: ha a fizetési forgalom egyre növekvő része olyan csatornákon zajlik, amelyet az állam, a jegybankok, a bankrendszer nem tud ellenőrizni, azzal bizonyos statisztikák hitelessége is romolhat. Ez egy olyan folyamat, amelyet szorosan figyelemmel kell kísérni - szögezte le az egyetem nemzetközi igazgatója.