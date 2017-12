Ünnep

A válság óta nem vettek fel ennyi hitelt Karácsonyra a magyarok, mint idén

A válság óta nem vettek fel ennyi hitelt Karácsonyra a magyarok, mint idén - a legnagyobb kereskedelmi bankok összesítése alapján. Nem csak többen, hanem többet is költöttek fejenként kölcsönből ajándékra, pedig a hitelek drágultak is. Érdemes résen lenni, a most megjelent változó kamatozású fogyasztási hiteleknek akár negyedévente emelkedhet majd a törlesztője. Az ingyen hitel pedig azonnal 19 százalékkal kamatozhat, ha késnek a fizetéssel.