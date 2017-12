Háló

Tonnaszámra semmisítik meg hazánkban az élelmiszert, miközben rengetegen éheznek

Több százezer ember nem jut megfelelő, tápláló ételhez az országban, miközben az itthon megtermelt élelmiszer egyharmada a szeméttelepen végzi. 2017.12.24

Ezen próbál meg segíteni a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, akik jelenleg több száz élelmiszergyártóval és négy nagy áruházlánc, több mint 220 üzletével állnak kapcsolatban - írja az atv.hu. Civil szervezet bevonásával pedig arra törekszenek, hogy kapcsolatot teremtsenek a felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és az arra rászorulók között.



Tavaly például ötezer tonna élelmiszerfelesleget mentett meg az alapítvány, az idei év azonban ennél is jobbnak bizonyul: lassan elhagyják ugyanis a nyolcezer tonnát, megközelítve ezzel a tavalyi eredményük dupláját.



A nagy áruházakban egyébként folyamatosan válogatják, osztályozzák a még fogyasztható élelmiszereket. A legnagyobb hazai multiból csak az utóbbi három év alatt 9 ezer tonna élelmiszer jutott el a rászorulókhoz.



Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen Magyarországon, éves szinten 1,8 millió tonna élelmiszer megy kárba.



Bár az 1,8 millió tonna nem mond sokat, de érzékeltetésképpen, képzeljenek el egy összefüggő kamionsort Budapesttől Párizsig. Majd képzeljék el azt is, hogy minden kamion tele van élelmiszerrel – és ez mind kidobásra kerül.



Egy szervezet a sok közül, ahová az Élelmiszerbank ételt hord az Ételt az életért alapítvány, ahol adagokat készítenek az ételből, és Budapest tucatnyi helyszínén szétosztják azt a rászorulók között.



Ami fontos, hogy nemcsak azokra a nyilvános helyekre szállítanak ételt, amik „szem előtt vannak”, de olyan kiosztó pontokra is, ahol családok, idős emberek veszik át az ételt. Az alapítvány szóvivője, Szilaj Péterné szerint ez által az emberek pénzt tudnak félretenni.



A kereskedelemben akár évi 100 ezer tonna élelmiszer is megmenthető lenne, nem is beszélve a háztartásokról.