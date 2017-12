Ünnep

Roham volt a csomagküldőknél

Volt, aki péntek hajnal egykor vitt be küldeményt az egyik csomagküldő szolgálathoz, hogy karácsonyig kézbesítsék. Ezt mondta az RTL Híradónak az egyik legnagyobb csomagküldő cég vezetője. A postákon is most adták fel a legtöbb csomagot az évben.