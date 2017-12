Nébih

3,2 tonna hústermék ment a kukába az egyik nagy budapesti piac húsboltjából

hirdetés

Számos, súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságot állapítottak meg a Nébih szakemberei egy fővárosi piacon működő, húskészítményeket forgalmazó kereskedelmi egységben. A bolt üzemeltetői a legalapvetőbb higiéniai és tárolási követelményeket sem tartották be.



Az egész üzletben nagyfokú rendetlenség uralkodott, az ellenőrök nagy mennyiségű, oda nem illő, használaton kívüli tárgyat - lábbelit, esernyőt, fölösleges dobozokat - találtak az egyes helyiségekben. Az élelmiszert tartalmazó kartondobozok, ládák közvetlenül a padozaton álltak, a radiátorcsövön kolbász lógott. Az elsődleges funkcióját be nem töltő, működésképtelen, és erősen szennyezett kézmosóra hulladékkal teli szemeteszsákot akasztottak.



Hasonló gondatlanság jellemezte az egységben fellelt árukészletet is. A termékek között jelentős mennyiségben voltak a lejárt fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idejű, jelöletlen vagy - dokumentáció hiányában - nem nyomon követhető élelmiszerek. Az árucikkek egy része penészes, erősen szennyezett volt, továbbá azokat a hűtési lánc megszakításával, szobahőmérsékleten tárolták, illetve, kifejezett jogszabályi tiltás ellenére, lefagyasztották. Ezen élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt összesen több mint 3,2 tonna termék forgalomból való kivonását, forgalmazásának megtiltását és megsemmisítését rendelte el a Nébih.



A hatóság a feltárt élelmiszer-higiéniai hiányosságok miatt azonnali hatállyal felfüggesztette a kereskedelmi egység tevékenységét. Az üzlet a súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő hibákat azóta kijavította, így - az ismételt hatósági szemlét követően - a Nébih szakemberei feloldották a tevékenység felfüggesztését.