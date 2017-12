Ingatlan

Műszaki problémák miatt csúszik a Párisi Udvar Hotel átadása

Előre nem látott műszaki problémák miatt a tervezett 2018 júniusa helyett ősszel adják át a felújítás alatt álló Párisi Udvarban épülő ötcsillagos hotelt. 2017.12.19 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szállodát a Mellow Mood Hotels Ltd. üzemelteti majd, és az amerikai The Unbound collection by Hyatt franchise lánc második európai tagjaként fog működni.



Fazekas Tamás, a Párisi Udvar Hotel szállodaigazgatója egy keddi háttérbeszélgetésen elmondta, hogy újabb 1400 négyzetméteren kellett a födémet lebontani, ami 700 millió forint többletköltséget jelent, így a beruházás összértéke 13,1 milliárd forintra nőtt.



A Hyatt cégcsoport Unbound brandje szavai szerint a különleges helyszínen és épületben található felső kategóriás, luxus szállodákat tömöríti. A márka egyediségét mutatja, hogy világszerte 5 szálloda tartozik ide, első európai tagja a párizsi Hotel du Louvre. Felidézte, hogy a Hyatt 1982-től 20 éven át már jelen volt Budapesten és elmondása szerint a cégcsoport mindenképp vissza akart térni a magyar fővárosba.



A hotelben 110 vendégszoba - ebből 18 lakosztály - 300 négyzetméternyi konferencia tér, étterem, bár, illetve kávézó lesz majd. A Párisi Udvar Hotelnek köszönhetően olyan külföldi turisták is érkeznek majd Budapestre, akik eddig nem látogattak el a fővárosba - vélte.



Kérdésre válaszolva elmondta: az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a földszinti passzázst bárki látogathatja majd, nem csak a hotelben található kávézók és éttermek vendégei.



Hermesz János projektmenedzser bejelentette, hogy az építési munkák miatt lezárt Petőfi Sándor utca december 23-án ugyan újra megnyílik, de ekkortól a Ferenciek terén növelik az építési területet, ami miatt a buszmegálló 10 méterrel hátrébb kerül. A közterület-foglalás vélhetően fél évig tart.