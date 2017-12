Légi közlekedés

Több évtizedes üzletpolitikájával szakít a Ryanair

Megváltoztatva több évtizedes üzletpolitikáját a Ryanair hajlandó elismerni egyes, a pilótákat és légiutas-kísérőket tömörítő szakszervezeteket, és azokkal kész a tárgyalásokra, hogy elkerülje a sztrájkot. 2017.12.15 19:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az ír diszkont légitársaság pénteki, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, írásban tájékoztatta az ír, brit, német, olasz, spanyol és portugál pilóta-szakszervezeteket, hogy kész tárgyalni a fizetésekről, illetve munkakörülményekről. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a konkurens légitársaság pilótáit is képviselő szakszervezetekkel továbbra sem állnak szóba.



Az elmúlt napokban az ír, az olasz, a német és a portugál pilótákat tömörítő érdekképviseletek is sztrájkot jelentettek be a karácsonyi időszakba. A német pilóták egy részt a Lufthansa pilótáit tömörítő Vereingung Cockpit képviseli, velük a Ryanair továbbra sem hajlandó tárgyalni.



Az olasz szakszervezet már jelezte, hogy visszavonta a sztrájkfenyegetését.



A pilóták magasabb fizetést, illetve stabilabb munkakörülményeket szeretnének, többségüket ugyanis nem a Ryanair, hanem egy ír munkaköztvetítő alkalmazza, és emiatt nem a bázisuk szerinti ország, hanem az ír jogrendszer vonatkozik rájuk.