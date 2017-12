Világgazdaság

Négy évtizedes mélyponton a brit munkanélküliség

Több mint négy évtizede nem mért mélypontra süllyedt a munkanélküliség Nagy-Britanniában, de ezzel egy időben folytatódott a reálbérek csökkenése is. 2017.12.14

A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdai adatismertetése szerint az októberben zárult három hónapban átlagosan 4,3 százalék volt az állástalanok aránya. Ez 1975 óta a legalacsonyabb szint.



Az egy évvel korábbi azonos időszakban 4,8 százalékos volt a munkanélküliség Nagy-Britanniában.



Az ONS beszámolója szerint ugyanakkor a heti átlagos nominálbér az augusztustól októberig tartó három hónapban a prémiumokat kiszűrve átlagosan 2,3 százalékkal emelkedett éves összevetésben, és ez az adott időszak átlagos éves inflációjával együtt számolva 0,4 százalékos reálbércsökkenést jelent.



Az infláció azóta jelentősen tovább gyorsult: a fogyasztói árindex novemberben 3,1 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.



Nagy-Britanniában 2012 márciusa óta nem mértek a novemberinél gyorsabb éves inflációs ütemet.



A brit kormány által a Bank of England - a brit jegybank - számára előírt éves inflációs cél 2 százalék. Ha ettől az ütemtől egy adott tizenkét havi időszakban az infláció egy százalékpontnál nagyobb mértékben bármelyik irányban eltér, a brit jegybank kormányzója nyílt levélben köteles az okokról magyarázatot adni a pénzügyminiszternek.



Mark Carney, a Bank of England kormányzója a novemberi inflációs adatok ismertté válása után köteles megírni ezt a levelet Philip Hammond pénzügyminiszternek.



A Bank of England november elején, tíz év után először kamatot emelt, 0,25 százalékponttal 0,50 százalékra növelve az irányadó rátát. A jegybank indoklása szerint a következő években elfogy a brit gazdaságban még meglévő csekély kapacitástöbblet is, és ennek hatására valószínűleg erősödni fog a hazai eredetű inflációs nyomás.



A brit jegybank monetáris tanácsa csütörtökön jelenti be idei utolsó kamatdöntő ülésének eredményét, de londoni pénzügyi elemzők - éppen elsősorban a friss reálbéradatok ismeretében - gyakorlatilag kizártnak tartják az újabb kamatemelést.



Az Oxfordi Egyetem Londonban működő gazdasági kutatóműhelye, az Oxford Economics makrogazdasági elemzői szerdai előrejelzésükben kimutatták, hogy az árazásokból következtethetően a piaci szereplők 1 százalékos esélyt adnak egy újabb jegybanki kamatemelés csütörtöki bejelentésének.



A ház elemzői közölték: várakozásuk az, hogy a brit infláció már tetőzött, és 2018-ban meredek ívben lefelé tartó pályára kerül. Az Oxford Economics mindezek alapján 2019-re valószínűsíti a Bank of England következő kamatemelését.