Osztrák gázrobbanás - Zavartalan a Magyarországra irányuló földgázszállítás

Az Ausztriából Magyarországra irányuló és a belföldi földgázszállítás egyaránt zavartalan, normál üzemmód szerinti - mondta Lakatos Edina, az FGSZ Földgázszállító Zrt. (FGSZ) szóvivője az MTI érdeklődésére szerdán.



Felidézte: az osztrák szállítási rendszerüzemeltető, a Gas Connect Austria tájékoztatása szerint az ausztriai Baumgartenben történt technikai problémákat kedden elhárították.



Kedden, eddig ismeretlen okok miatt, robbanás történt Weiden an der March település Baumgarten nevű részén található létesítményben, emiatt le kellett állítani a gázszállítást. A robbanásban egy ember meghalt, 21-en megsérültek, közöttük hat más ország állampolgárai is.



Szerdára helyreállították a szomszédos országokba irányuló fő tranzitvezetékeket a legjelentősebb osztrák földgázelosztó terminálon, azok teljes kapacitáson működnek Magyarország, Olaszország, és Németország felé - közölte Harald Stindl a hálózatot üzemeltető Gas Connect Austria vezetője az ORF osztrák rádióban szerdán.



A baumgarteni terminál a legnagyobb földgázelosztó Ausztriában. Oroszországból, Norvégiából és más országokból érkezik ide a földgáz, amelyet a terminálról szállítanak tovább Ausztrián belül, valamint Magyarországra, Horvátországba, Szlovéniába, Franciaországba, Olaszországba és Németországba. Innen indul ki több gázvezeték is, így a transzausztriai TAG, a nyugat-ausztriai WAG és a magyar-osztrák HAG. A Nyugat-Európába irányuló orosz földgázszállítmányok mintegy harmadát juttatják célba a baumgarteni terminálon keresztül.