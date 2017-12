Siker!!!

Édeskömény méz nyerte el Az év kiváló magyar méze 2017 díjat

A 10. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztiválon szombaton hirdették ki a fajtamézek versenyének eredményét és az idei év legjobb mézét. 2017.12.10 06:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A gyulai Mikóné Hirth Beáta édeskömény méze Az év kiváló magyar méze 2017 díja mellett a legjobb egyéb fajtaméz-kategória első helyezettje is lett - tájékoztatta az MTI-t Árgyelán János versenyigazgató.



Akácmézből száznál több nevezés érkezett, ezért a szervezők úgy döntöttek, két első díjat osztanak ki. Ezt a kecskeméti Remete Roland és a bonyhádi Hammer Ferenc termelő érdemelte ki idén.



A legjobb vegyes virágméz kategória győztese a kecskeméti Gulyás Zoltánné lett. A miskolci Ábrám Méhészet napraforgóméz, a körösladányi Ujfalusi Csaba repceméz kategóriában győzött.



Fajtamézek kategóriájában a pécsváradi Tojzán Zoltán hársméze érdemelt ki első helyezést. Különlegesméz-kategóriában - ide egyebek mellett a diós, mentás, bodzás és egyéb ízesített- és krémmézek kerültek - a csornai Horváth Károly citromos repcekrémét jutalmazták első díjjal.



Haász Ferenc, a főszervező Békés Megyei Méhész Egyesület elnöke az MTI-nek elmondta: idén 140 méhészetből összesen 352 mintát küldtek be a versenyre, ami rekordnak számít a verseny nyolcéves története során. Az ország 110 településéről 35 különböző fajtájú mézből érkeztek minták. A bírálat során több tényezőt vettek figyelembe: a színt, az illatot, az íztisztaságot, a víztartalmat, a termelési tisztaságot és a csomagolást.



Közölte: első körben Gyulán zsűrizték a mézeket, ahol 86 mintát választottak ki, amelyet laboratóriumi vizsgálatnak is alávetettek. Ezen egyebek mellett a fruktóz-glükóz arányt és a pollentartalmat is elemezték. A második körös zsűrizésen Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke is részt vett.



A győztesek jogosultak arra, hogy 2018-ban a mézüket egy matricával lássák el, amely igazolja a versenyen elért fokozatot a vásárlók felé.