Ünnepek

Csökken a visszaélések száma a karácsonyi vásárokon

Évről évre csökken a rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően a visszaélések száma a szabadtéri karácsonyi vásárokon a fővárosban, és a vállalkozások is együttműködő megatartást tanúsítanak - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala (Bfkh) fogyasztóvédelmi hatósága csütörtökön az MTI-vel.



A hatóság közleménye szerint a Bfkh fogyasztóvédelmi hatósága advent első vasárnapja után a Vörösmarty téren és a Szent István téren megrendezett karácsonyi vásárokon 20 ellenőrzést végzett.



Az ellenőrzés tapasztalatai azt mutatták, hogy a legnépszerűbb budapesti karácsonyi vásárokon kirívóan súlyos jogsértés nem történt. A hatóság három esetben indított eljárást, két esetben azért, mert nem voltak hitelesítve a kereskedő által használt mérlegek, egy esetben pedig azért, mert nem tudtak hiteles mérőeszközt bemutatni az ellenőrzést végző hatóságnak.



Emellett a fogyasztóvédelemi ellenőrök néhány kisebb, a helyszínen is pótolható, elsősorban a megfelelő ügyfél-tájékoztatással kapcsolatos hiányosságot tártak fel. Példaként említik, hogy a tájékoztatás nem volt teljes körű az üzemeltető adatairól, vagy az euróban és forintban is feltüntetett árak mellett nem volt tájékoztatás a kereskedő által használt átváltási árfolyamról.



A helyszínen feltárt apróbb hiányosságok pótlása még az ellenőrzést végzők jelenlétében megtörtént, így ezek a vállalkozások tovább végezhették az üzleti tevékenységüket és a fogyasztók is a jogszabályoknak megfelelő árusokkal találkozhatnak - közölték.