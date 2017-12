Intergavel

Neten vett telephelyek

hirdetés

Hazánkban eddig ismeretlen értékesítési lehetőséget hozott létre online felületén egy magyar aukciószervező vállalkozás. Néhány kattintással akár több százmilliós ipari ingatlanokat, telephelyeket, irodaházakat vásárolhatnak a vállalkozások.



Az ipari és logisztikai eszközök, gépek árverését még 2005-ben kezdte az Intergavel Kft., azóta több száz aukción 100 ezernél is több eszköz talált gazdára, több mint 10 millió euró összértékben – ismertette az előzményeket a cég tulajdonos-ügyvezetője. Kocsis Csaba hozzátette; mivel az online árverési forma az eszközöknél sikeresnek bizonyult, egyre többen kérték, hogy az ipari ingatlanok felé bővítsük a tevékenységi kört. Ez a fejlesztés mostanra érett be.



Az online árverés előnye hogy átlátható, kizárja a háttéralkuk lehetőségét, és minden másnál könnyebben éri el a vevőnek és az eladónak is megfelelő, optimális árat. Az új szolgáltatás csak jogi személyek számára hozzáférhető. Cégek, pénzintézetek és csődmenedzselő társaságok részére kínálnak gyors és átlátható lehetőséget olyan ipari vagyonelemek értékesítésében, mint az irodák, irodahelyiségek, raktárak, műhelyek, telephelyek, ipari telkek. Ingatlanágazatuk az online aukció mellett direkt értékesítési formában is támogatja azokat, akiknek nincs megfelelő szakértelmük vagy erőforrásuk ingatlanjaik eladásához.



A teljes folyamat magában foglalja a felmérést, az értékbecslést, a marketingkampányt, az árverés megszervezését és lebonyolítását, a vételár behajtását és az elszámolást.