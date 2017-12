Kereskedelem

Közel kétmillió magyar fizet már mobillal

Közel kétmillió magyar okostelefon felhasználó vásárol is mobiljával - derült ki az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. felméréséből, amelyet szerdán juttattak el az MTI-nek.



A kutatás szerint továbbra is megállíthatatlanul terjed az okostelefon-használat: a felnőtt internetezők több mint négyötöde használ intelligens mobileszközt. Ezzel párhuzamosan egyre többen már nemcsak telefonálnak vagy neteznek telefonjukkal, hanem pénzügyi szolgáltatásokat is igénybe vesznek.



Az eNET adatai szerint a 18-29 éves korosztály 96 százaléka okostelefon felhasználó, de az arány az idősebb generációk körében is igen magas, már az internetező 50 felettiek közel kétharmada is okoskészülékre cserélte hagyományos mobilját.