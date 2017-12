Harmincféle bor érintett

Villányi borokat hívott vissza a NÉBIH

Vizsgálatot indított a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Sauska pincészet villányi üzemében, amelynek lefolytatásáig elrendelték egyes termékek zárolását és forgalomból történő visszahívását. 2017.12.05 19:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A NÉBIH arról tájékoztatott, hogy szakembereik november 29-én tartottak helyszíni ellenőrzést a Sauska és Társa Kft. villányi borászati üzemében.



Mivel a pincészet többek között több borászati tétel nyomon követését nem tudta hitelt érdemlően igazolni, a hatóság, a vizsgálat lefolytatásáig, elrendelte a tételek zárolását és forgalomból történő visszahívását - írta állásfoglalásában a hatóság a kivont tételek megnevezése nélkül. Egyúttal jelezték: további részleteket a hatósági eljárás lezárását követően tudnak közölni.



A pincészet a honlapján közzétett tájékoztatóban azt írta: a NÉBIH a villányi borászatban egy rutinvizsgálatkor a fogyasztói azonosítók pontatlanságára vonatkozó, engedélyezés-technikai jellegű problémát tárt fel "bizonyos palackos tételekre vonatkozóan", amelyeket átmenetileg vissza kell vonni a kereskedelmi forgalomból.



Mivel a visszahívás engedélyezés-technikai jellegű, a borok fogyaszthatóságával, beltartalmi-, valamint élvezeti értékével semmilyen módon nem áll összefüggésben - hívta fel a figyelmet pincészet. Kiértek arra is, hogy a villányi tételek visszavonásáról partnereiket értesítették, ők megtették a szükséges lépéseket. A borászat együttműködik a hatósággal, és belső vizsgálatot is elrendeltek - tették hozzá.



A hatóság egyidejű vizsgálata a tokaji tételekre is kiterjedt, ott mindent rendben találtak - olvasható a közleményben amely kiemelte, hogy a tokaji boraik és pezsgőik, valamint a "rendben levő villányi tételeik" változatlanul elérhetők.



A pincészet az MTI érdeklődésére további részleteket nem kívánt közölni.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a villányi és tokaji borvidéken is gazdálkodó pincészet 2015-ben több mint 714 millió, tavaly pedig csaknem 763 millió forintos árbevételt ért el. Boraikat több rangos nemzetközi és magyar díjjal is elismerték.