Bevizsgálják a Richter legfontosabb gyógyszerét

Vizsgálatot rendelt el az Európai Gyógyszerügyi Hatóság (EMA) a Richter egyik gyógyszerével kapcsolatban. A hírek szerint ugyanis az Esmyával kezelt négy betegnél is akut májgyulladást fedeztek fel, hármuknál májátültetést is el kellett végezni – írja a Világgazdaság. Az EMA adatai szerint 670 ezer nő szedte a miómák mérsékelt és súlyos tüneteinek kezelésére szolgáló tablettát.



A Richter megerősítette a vizsgálat tényét, a cég azonban a Portfolio kérdésére kiemelte: a klinikai vizsgálatok során nem derült fény arra, hogy májkárosodást okozna az Esmya. A cég szerint a betegségek kialakulásában más tényezők is közrejátszhattak.



A szer a társaság egyik zászlóshajója, amely Európában idén 80-85 millió eurós bevételt hozhat, ami teljes árbevételének több mint a tíz százaléka, a hazai értékesítésnek pedig közel a fele. A vizsgálat eredménye jövő tavaszra várható.



A Richter részvényeinek árfolyama több mint 5 százalékot esett a Budapesti Értéktőzsdén a hétfői nyitás után.