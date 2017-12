Ingatlan

Állítólag ennél drágább lakás nincs is ma Magyarországon

Új rekordot született a budapesti ingatlanpiacon. Feltűnt az első ingatlan, amelynek közel 3 millió forintba kerül egy négyzetmétere. A lakás a Szervita téren most épülő luxusházban, az Emerald residence-ben alakítják ki, írta meg az urbanista blog.



Nem kell azonban megijedni, a 2,88 milliós négyzetméterárban benne van a hatalmas terasz is.



A lap kiszámolta, hogy az ár már elérte a bécsi luxuslakásokét, igaz, csak alulról. Az osztrák fővárosban ugyanis vannak ennél drágább ingatlanok is.

Fotók: portfolio.hu