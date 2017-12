Pénzügyek

Hó végéig költse el a régi 20 ezreseit!

MTI / Győri Károly

December 31-én vonja be a régi, 2015 előtti húszezres bankjegyeket az MNB, tehát éppen egy hónap maradt arra, hogy megszabaduljunk tőlük.



A határidőt követően a régi bankjegyek már nem minősülnek törvényes fizetőeszköznek, a fizetési forgalomban már nem is lehet majd használni őket.



A legtöbb bank és a posta is átváltja már most a régi 20 ezreseket, bár erre 2017. december 31. előtt nem is lennének kötelesek – hívta fel korábban a figyelmet az MNB.



A bevont bankjegyek nem veszítik el értéküket, mert a bankok és a posta három évig, az MNB pedig húsz évig díjmentesen és korlátozások nélkül még beváltja őket.