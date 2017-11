Moratórium

Felfüggeszti az ünnepekre a számlatartozások miatti kikapcsolásokat az E.on

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az E.on csoport felfüggeszti a tartós számlatartozások miatti kikapcsolásokat lakossági ügyfeleinél az ünnepi időszak alatt. 2017.11.29 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Nemzeti Közművek közölte: kiterjeszti a kikapcsolási moratóriumot az áramszolgáltatásra is.



Az E.on szerdai, MTI-nek küldött közleménye szerint a tartós számlafizetési gonddal küzdő családok helyzetének segítésére szüneteltetik a 63 napot meghaladó tartozás miatti kikapcsolásokat a december 15. és 2018. január 7. közötti ünnepi időszakban.



Mint írták, ezzel az évek óta önként vállalt kikapcsolási moratóriummal kíván a vállalat csoport hozzájárulni ahhoz, hogy a karácsony és a szilveszter körüli ünnepi időszakban minden ügyfele számára biztosított legyen az áramellátás. A kikapcsolási eljárás felfüggesztése azokra a lakossági ügyfelekre érvényes, akik az E.on Energiaszolgáltató Kft.-vel állnak szerződéses viszonyban. Az önkéntes vállalás más energiakereskedővel szerződött, illetve nem lakossági ügyfelekre nem vonatkozik.



A Nemzeti Közművek a villamos energia üzletágában is önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállal december 16. és 2018. január 7. között, hogy az ünnepi időszakban a fogyasztók ne maradjanak szolgáltatás nélkül.



A szolgáltató szerdai közleménye szerint a kikapcsolási moratórium nem csak a védett fogyasztókra, hanem a 60 napon túli számlatartozást felhalmozó lakossági ügyfelekre is vonatkozik, a társaságcsoport nem lakossági ügyfeleire azonban nem.



A NKM Nemzeti Közművek Zrt. kedden közölte, hogy önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállal a lakossági földgázszolgáltatásra december 16. és 2018. január 7. között.