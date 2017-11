Ingatlan

Új alkalmazás segít eligazodni a használtlakás-piacon

Új online szolgáltatás segít eligazodni az ingatlanhirdetések között a használtlakás-piacon azzal, hogy megmutatja, ugyanazt az ingatlant hol hirdetik a legolcsóbban. 2017.11.24 15:54 MTI

A szolgáltató RealMonitor Kft. ügyvezető igazgatója az alkalmazástól a piac átrendeződését, tisztulását várja.



Faragó Péter pénteken sajtótájékoztatón Budapesten elmondta, hogy a RealMonitor Kft. anyacége a SKAWA Kft. 6 éve már nyújt hasonló szolgáltatást az ingatlanpiac szereplőinek, tehát megjeleníti az eltérő áron szereplő ugyanazon ingatlanokra vonatkozó hirdetéseket, péntektől ugyanakkor mindez már a magánszemélyeknek is elérhető, térítésmentesen.



Megszűnhet az ingatlanpiacon uralkodó "káosz", amit az okoz, hogy ugyanazt az ingatlant többféle áron is hirdetik a most elindított Árminimum alkalmazásnak köszönhetően - mondta. Faragó Péter szerint a tisztulásnak köszönhetően az ingatlanosok a minőségi szolgáltatás irányába indulnak el a most uralkodó árverseny helyett.



Faragó Péter megjegyezte, hogy az ingatlanpiacon uralkodó káosz érzékeltetésére alkotta meg a RealMonitor az úgynevezett káosz-indexet, ami azt szemlélteti, hogy az ingatlanhirdetések hány százalékában található olcsóbb hirdetés ugyanarra az ingatlanra. Magyarországon ez a mutató 25 százalék, ami annyit jelent, hogy minden 4. ingatlanhirdetésnél található egy másik olyan hirdetés, ahol ugyanazt az ingatlant olcsóbban hirdetik.



Kiemelte: ez a probléma a világ minden részén előfordul, arról azonban, hogy hol milyen méreteket öltött, pontos adatok még nem állnak rendelkezésre. Ennek a kiszámítására szolgál majd a káosz-index.



Kosztoláncy György, az Otthon Centrum Holding vezérigazgatója elmondta, hogy az Otthon Centrum megállapodást kötött a RealMonitor Kft.-vel az Árminimum alkalmazás felhasználásáról. Éppen ezért az Otthon Centrum garantálja, hogy az oc.hu honlapon megjelenő hirdetéseket máshol sem lehet olcsóbban megtalálni, illetve ha mégis, akkor azt az Árminimum bővítményen keresztül ők mutatják majd meg, amennyiben az érintett személy a bővítményt telepítette a számítógépére - hangsúlyozta.



Kosztoláncy György megjegyezte, hogy a tulajdonosok kétféle - általános és kizárólagos megbízásra épülő - szerződést köthetnek az ingatlanközvetítő társaságokkal. Az általános megbízáskor a tulajdonos több ingatlanközvetítő céggel, a kizárólagos megbízásnál pedig csak eggyel szerződik ingatlanának értékesítésére. A legtöbb probléma abból adódik, amikor a tulajdonos több ingatlanossal köt szerződést és a hirdetésekben eltérő árat határoz meg. Utóbbi eset csak az általános megbízásra épülő szerződéseknél fordulhat elő, a kizárólagosnál nem.

Faragó Péter az MTI érdeklődésére közölte: a SKAWA Kft., amely 9 évvel ezelőtt jött létre, olyan platformokat üzemeltet, mint a kismamáknak és megváltozott munkaképességűeknek létrehozott távmunkarendszer az otthonrol.hu, valamint a jó szakemberek megtalálását szolgáló joszaki.hu. Ebbe a sorba illeszkednek az ingatlanosokat segítő szolgáltatások, amelyeket az ingatlanközvetítő társaságok havidíj ellenében vehetnek igénybe. Ezekből a díjakból éves szinten 100 millió forint árbevételre tesz szert a társaság.



A RealMonitor Kft. a magánszemélyek számára indított Árminimum alkalmazást koordinálja.