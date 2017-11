GVH

Reklámjelöléssel kell megjelentetni a fizetett hirdetéseket a "véleményvezérek" oldalán

Az internetes "véleményvezérek" és más, jelentős követői bázissal rendelkező magánszemélyek oldalain megjelenő hirdetéseknél egyértelműen jelölni kell a reklámozást a Gazdasági Versenyhivatal szerint.



A hatóság hétfői közleménye megállapítja, hogy a fogyasztók jelentős része követi figyelemmel a közösségi médiából ismert közszereplőket és magánszemélyeket, az általuk folytatott kereskedelmi gyakorlat ezért a hirdetők között is egyre népszerűbb, de különböző stílusú, formájú és tartalmú bejegyzések között a támogatott tartalmak sokszor reklámjelzés nélkül jelennek meg.



A közleményben foglalt útmutató alapján az online tér véleményformálóinak - többek között bloggerek, vloggerek, youtuberek - közösségi oldalain megjelenő posztokban is egyszerűen, egyértelműen és közérthetően, hangsúlyosan és szembetűnően kell jelezni, ha az ott megjelenő tartalom nem független, semleges vélemény vagy ajánlás, hanem fizetett hirdetés vagy más módon - keretszerződéssel, ajándékozással, osztalékkal, jutalékkal vagy egyéb bevétellel - ellentételezett bejegyzés.



Hangsúlyozták: nem lehet független vélemény vagy semleges tartalom az, amelynek közzétételében a "véleményvezér" gazdaságilag is közvetlenül érdekelt. Hozzátették, hogy reklámjelölésért nemcsak a bejegyzés készítője, hanem a hirdető vagy akár a hirdetés kialakításában közreműködő közvetítő vállalkozás is felelős lehet.



A vizsgált ügyben jogsértés nem történt, így bírságot sem szabtak ki. A GVH szerint hasonló ügyekben számos versenyfelügyeleti eljárás indulhatna, de a közérdeket hatékonyabban védheti egy iránymutató kötelezettségvállalás - áll a közleményben.



Az eljárás kapcsán kiadott GVH-útmutató ezen az oldalon olvasható.