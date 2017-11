Fejlesztés

Az EIB 200 millió euró fejlesztési hitelt ad az uniós programok beruházásainak támogatására

Az Európai Beruházási Bank (EIB) 200 millió euró hitelt nyújt a magyar államnak az uniós programok megvalósításához kapcsolódó beruházások támogatására, az erről szóló szerződést hétfőn írta alá Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Vazil Hudák, az EIB alelnöke.



Varga Mihály elmondta, hogy a kedvező feltételű hitelt az uniós források hatékony felhasználásához fogják igénybe venni, a hazai önrész finanszírozásához nyújt hátteret. A mostani szerződés annak az átfogó, 1,5 milliárd eurós hitelkeretnek a második részlete, amelyet 2015-ben hagyott jóvá az EIB a Magyarország rendelkezésére álló uniós támogatások hazai költségvetési forrásainak refinanszírozására. Az első, 500 millió eurós részletről két éve született megállapodás.



Vazil Hudák hangsúlyozta: a hosszú futamidőre nyújtott hitel hozzájárul Magyarország további fejlődéséhez, új munkahelyek teremtéséhez, minőségi munkahelyek létrejöttéhez és a lakosság életszínvonalának javításához.



A nemzetgazdasági miniszter felidézte: a 2014-2020-as programozási időszakra a magyar állam rendelkezésére álló hitelkeretet négy operatív program - a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program (GINOP), a Versenyképes Közép-Magyarország Program (VEKOP), a Terület- és Településfejlesztési Program (TOP) valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Program (EFOP) hazai önrészének finanszírozásához lehet igénybe venni.



A keret első részét lényegében felhasználta az ország, a forrás a vállalkozások működéséhez, a munkahelyteremtéshez, gazdaságélénkítéshez kapcsolódó uniós támogatási programokat volt hivatott elősegíteni.

Az EIB sikeresnek ítélte az uniós programok előrehaladását, elégedett az eddig rendelkezésre bocsátott források felhasználásával, így változatlan célok és kondíciók mellett biztosítja a mostani 200 millió eurós refinanszírozási keretet - mondta Varga Mihály.



A forrást a korábbi négy operatív program mentén fogják kihelyezni. Felhasználása az európai uniós programokkal összhangban hozzájárul a mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítéséhez, a munkahelyteremtő beruházások támogatásához, ipari parkok fejlesztéséhez, barnamezős iparterületek megújításához valamint a turisztikai vonzerő növeléséhez. Lehetőség nyílik gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztésekre, illetve olyan projektek támogatására, amelyek lehetővé teszik az áttérést az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, emellett a munkaerőpiacon hátránnyal indulók támogatását is szolgálja - ismertette a miniszter.



Hangsúlyozta, az EIB fontos partnere Magyarországnak, mind fejlesztési, mind finanszírozási szempontból. A hitelintézet által Magyarországra közvetített források emelik a magyar gazdaság versenyképességét, javítják az adósságszerkezetét, emellett jelentős kamatmegtakarítással járnak és hozzájárulnak az uniós támogatások nagy arányú felhasználásához.



Varga Mihály kitért arra is, hogy az EIB 1990 óta helyez ki hiteleket Magyarországra, az ország uniós tagságával egyidejűleg, 2004-ben részvényese is lett a beruházási banknak. Kiemelte, hogy a bank nem profitorientált szervezetként, a legjobb hitelminősítés birtokában kedvező feltételekkel tud hitelezni. Az EIB-források lehetővé teszik a gazdaságfejlesztési célokat szolgáló beruházások költségvetési kiadásainak hosszú lejáratú, alacsony kamatozású finanszírozását.