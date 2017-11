NFM

Az e-kereskedelem áll a fogyasztóvédelmi ellenőrzések középpontjában

A fogyasztóvédelmi ellenőrzések középpontjában az e-kereskedelem áll idén, hogy a családok biztonságosan vásárolhassanak az interneten is - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) csütörtökön.



A tárca tájékoztatása szerint a következő hetekben ugrásszerűen nő az online vásárlások száma, amelyek során érdemes figyelembe venni a fogyasztóvédelmi hatóság, az NFM internet laboratóriuma és az Európai Fogyasztói Központ tapasztalatait, próbavásárlásainak tanulságait.



Az e-kereskedelemben a fogyasztónak nincs lehetősége a vásárlás előtt a terméket ténylegesen megnézni és konzultálni az eladóval. A webáruházaknak ezért részletes tájékoztatást kell adniuk elérhetőségeikről és cégadataikról, a vásárlókat pedig elállási jog illeti meg. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalata alapján a honlapokról gyakran hiányoznak az elérhetőségi adatok és egyéb előírt információk, közzétételük pedig azért is fontos, mert azok alapján láthatja a vásárló, hogy melyik országból, milyen típusú vállalkozástól rendel - mutatott rá közleményében az NFM. Hozzátette: a magyar nyelvű honlap, a ".hu" végződés, valamint a magyar nyelvű reklámok nem garantálják, hogy a rendelés hazai webáruházból történik.



Az internetes vásárlás előtti tájékozódást segíti az NFM által létrehozott, súlyos jogsértést elkövető webáruházakat összegyűjtő adatbázis is, amely a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu címen érhető el - hívta fel a figyelmet a tárca.



A tájékoztatás szerint a termék árát, a szolgáltatás díját egyértelműen, adóval és egyéb járulékos költségekkel, például a szállítási díjjal együtt kell feltüntetni. A webáruházak többféle szállítási lehetőséget és fizetési módot biztosítanak a vásárló részére, utóbbiak közül a legbiztonságosabb az utánvét. Előre fizetés esetén bankkártya-használatkor visszaterhelésre (chargeback) van lehetőség, ha a kifizetett termék nem érkezik meg.

Az online vásárlásnál akkor jön létre a szerződés, ha a webáruház visszaigazolást küld a vásárlónak a rendelésről és a termék részletes adatairól, beleértve az árat is. A szállítási határidőt az értékesítő cég határozza meg raktárkészlete és a logisztikai partnerrel kötött szerződés alapján. Ha a termék jelentős késéssel érkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság eljárást indíthat megtévesztő gyakorlat miatt.



Futár általi kézbesítés esetén átvételkor csak akkor bontható fel a csomag a termék állapotának megvizsgálása érdekében, ha a webáruház és a futárcég erről előzetesen megállapodást kötött, ilyen esetben a vásárló aláírásával a termék sértetlenségét igazolja. Egyéb esetekben a futár kizárólag a csomag sértetlen kézbesítéséért felel. A későbbi igényérvényesítési lehetőségek miatt a vásárlónak fontos ellenőriznie az átvételi elismervény tartalmát.



Amennyiben a termék nem felel meg, vagy a vásárló meggondolta magát, indokolás nélküli, a termék átvételétől számított 14 napon belül elállási jog illeti meg. Gyakori probléma, hogy az interneten rendelt, de az üzletben személyesen átvett termékekre nem biztosít a kereskedő elállást, holott erre a vásárlónak ebben az esetben is lehetősége van. Ezen felül több webáruház csak akkor venné vissza a terméket elállás keretében, ha a vásárló eredeti csomagolásban küldi vissza, pedig az elállási jog nem köthető többletfeltételekhez - hangsúlyozta az NFM.



A közlemény szerint az ellenőrzött webáruházak 41 százaléka nem tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy elállásra a termék megrendelése és a kiszállítás közötti időtartamban is lehetőség van. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, vissza kell juttatnia a terméket a kereskedőhöz, a vállalkozás pedig haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszatéríteni a fizetéssel azonos módon a vételárként megfizetett teljes összeget, ideértve a szállítási díjat is.



Az elállási jog nem korlátlan, a kereskedőnek egyes termékkörökre nem kell elállási jogot biztosítania, például a gyorsan romló élelmiszerekre, a kibontott csomagolású CD-re, DVD-re, szoftverre, letöltött programokra, vagy a fogyasztó egyedi utasításai alapján gyártott termékekre.



A tárca hangsúlyozta: online vásárlás esetén tudatos döntések meghozatalával, pár plusz kattintással sok későbbi problémát meg lehet előzni. Amennyiben a körültekintő vásárlás ellenére probléma merül fel, és azt a webáruházzal nem sikerül rendezni, a vásárló a 197 járási hivatal egyikéhez és a békéltető testületekhez fordulhat. A fogyasztók igénybe vehetik az online vitarendezési eljárást is 2016-tól a http://ec.europa.eu/odr honlapon.



Az uniós országból való rendelés során felmerült panaszok megoldásában az NFM-n belül működő Európai Fogyasztói Központ tud érdemi, ingyenes segítséget nyújtani, amiről bővebb tájékoztatás a www.magyarefk.hu oldalon érhető el.

A fogyasztóvédelmi intézményrendszer aktív jelenléttel és rendszeres ellenőrzésekkel járul hozzá az online kereskedelemben a magyar vásárlók biztonságához, jogainak megóvásához, érdekeinek védelméhez, megfelelő körültekintéssel azonban a fogyasztók maguk is sokat tehetnek azért, hogy az online vásárlás ne felesleges, elkerülhető bosszúsággal járjon - áll a közleményben.