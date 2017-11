BÉT

Az S&P stabil kilátással javította a Mol hosszú távú hitelminősítését

A Mol jelenlegi és előre jelzett hitelmutatói a társaság erős teljesítményének és a támogató iparági környezetnek köszönhetően javulnak. 2017.11.16 11:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Mol Nyrt. hosszú távú hitelminősítését stabil kilátással, "BBB mínusz" besorolásra javította a Standard & Poor's (S&P) - tette közzé a társaság szerdán a BÉT honlapján.



A Mol közleményében ismerteti: az S&P indoklása szerint a befektetési kategóriába sorolás annak a következménye, hogy a Mol jelenlegi és előre jelzett hitelmutatói a társaság erős teljesítményének és a támogató iparági környezetnek köszönhetően javulnak.



A nemzetközi hitelminősítő szerint a Mol demonstrálta az integrált üzleti modell nyújtotta előnyöket, megvalósította költségoptimalizáló programját, melynek köszönhetően fenntartható módon növekszik a nyereségesség, és növelte az iparági ciklus változásának jóval kevésbe kitett kiskereskedelmi és petrolkémiai üzletágak súlyát.



A stabil kilátás az S&P azon várakozásait tükrözi, miszerint a Mol erős hitelképességi mutatókat képes fenntartani, amit a pozitív működési cash-flow támogat, miközben a társaság továbbra is aktívan fektet be a vegyiparba.



Simola József, a Mol csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettese a közlemény szerint azt mondta, nagyon örülnek az S&P felminősítésnek, ami által a Mol csatlakozott a teljes mértékben befektetési kategóriába sorolt cégek elit klubjához.



"A felminősítés hűen tükrözi a külső környezet változásainak ellenálló, integrált üzleti modellünk és pénzügyi stabilitásunk nyújtotta előnyöket. Magas minőségű, alacsony költségű eszközeink segítségével továbbra is erős eredményeket fogunk elérni, és 2030-as hosszú-távú stratégiánk segítségével a Mol-t vezető vegyipari céggé és Kelet-Közép-Európa meghatározó kiskereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává formáljuk" - idézi Simola Józsefet a közlemény.