Szennyezett tojás

Fipronillal szennyezett tojást találtak Szlovéniában is

A szlovén állategészségügyi hivatal minden bejegyzett tojástermelőnél ellenőrzést tart a következő egy hónapban, miután kiderült, hogy két termelő is tiltott, fipronil tartalmú rovarirtó szert használt - közölte a szlovén POP TV szerdán.



Matjaz Gucek, az állategészségügyi hivatal munkatársa a csatornának elmondta: a terepről ellenőreik jelezték, hogy két helyi tojástermelő is tiltott szert használt saját telepén, ezért úgy döntöttek, minden termelőtől mintát vesznek az elkövetkező időszakban.



A fipronil felbukkanása meglepetésként érte a szlovén állategészségügyi hivatalt, mert korábban, amikor Európa több országa is érintett volt a tojásbotrányban, Szlovéniában nem találtak szennyezett tojást helyi termelőknél, mindössze néhány külföldről származó tojásban mutatták ki a szert, de azokat azonnal kivonták a forgalomból.



Szlovéniában évi 390 millió tojást dobnak piacra szlovén termelők, ami kielégíti a hazai keresletet, de import tojás is található a polcokon.



Az első hírek augusztus 2-án jelentek meg arról, hogy holland tojástermelő telepeken, valamint német és belga tojásüzemekben fipronilt tartalmazó rovarirtó szerrel kevert fertőtlenítőszert használtak, később kiderült, hogy az Európai Unió országainak több mint a felében találtak fertőzött tojásokat.



A fipronilt elsősorban növényvédő szerekben, valamint állatgyógyászati készítményekben alkalmazzák hatóanyagként, élősködők, bolha, tetű és kullancs irtására. Emberi fogyasztásra szánt állatok kezelésére azonban nem alkalmazzák, mivel nagy mennyiségben a szervezetbe kerülve máj-, pajzsmirigy- vagy vesekárosodást okozhat.