Turizmus

Az elmúlt évek egyik legerősebb karácsonyi szezonjára számít a szállodaszövetség

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke szerint idén az elmúlt évek egyik legerősebb karácsonyi szezonja várható a magyarországi szállodákban, a forgalom a tavalyinál átlagosan 10-15 százalékkal magasabb lehet.



Könnyid László az MTI érdeklődésére elmondta: a vendégek nem csak 25.-ére hanem már 24.-ére is foglalnak, így idén a karácsonyi foglalások péntektől-keddig négyéjszakásak lehetnek. A szilveszteri forgalom is erős lesz, de a karácsony különösen kimagasló foglaltságokat hozhat - tette hozzá. A budapesti szállodákban 80 százalék feletti a foglaltság, míg vidéken teltházasak a szállodák az előfoglalások adatai alapján. A budapesti szállodákban egész decemberben erős forgalmat várnak, amihez a karácsonyi vásár is hozzájárul - mondta.



Decemberben három időszak a legnépszerűbb a szállodákban, a karácsonyi, a két ünnep közötti, és a szilveszteri évbúcsúztatók idején ugrik meg a foglaltság.



Az elnök örömtelinek nevezte azt a trendet, hogy egyre több magyar család tölti az ünnepeket szállodában.

