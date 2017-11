Air Berlin

Százezrek követelhetik vissza pénzüket a csődbement légitársaságtól

A Bild című lap pénteki értesülése szerint akár az egymilliót is elérheti mindazok száma, akiknek tartozik a felszámolás alatt álló vállalkozás.



A cég belső számításai szerint a hitelezők száma 700 ezer és egymillió között lehet, a legnagyobb részük magánszemély, akik jegyet váltottak az Air Berlin járataira, de a működés végleges beszüntetése miatt nem tudnak utazni - írta a Bild.



A társaság csak a fizetésképtelenség bejelentése, augusztus 15. után megvásárolt jegyek árát téríti vissza. A többi jegy tulajdonosa a felszámolási eljáráshoz csatlakozva kártérítést követelhet. Azonban a vállalkozás vagyona nem elég valamennyi kötelezettség teljesítéséhez, így várhatóan több százezer jegytulajdonos nem kapja vissza a pénzét.



A kártérítési igényt 2018. február 1-jéig lehet benyújtani. Az igények vizsgálata 2018. augusztus 1-jéig tart, és majd csak azután teljesítik a kifizetéseket.



A felszámolást irányító társaság az airberlin-inso.de címen elérhető honlapon ismerteti az eljárás részleteit.



Az Air Berlin október 27-én állt le, 38 évvel az első járat indítása után. A vállalatot feldarabolják. Legnagyobb része a Lufthansa csoporthoz kerül, a német társaság 81 repülőgépet vásárol meg a személyzettel és a repülőtér-használati jogokkal együtt, valamint két leányvállalatot, a továbbra is fizetőképes és működő Fly Niki légitársaságot és az LGW légitársaságot további 20 géppel együtt. A Lufthansa az Eurowings nevű diszkont légitársaságához csatolja az Air Berlintől vásárolt üzletrészt, ez üzemelteti majd a Budapest-Berlin járatot is, egyelőre nem tudni, hogy mikortól.



Az EasyJet brit diszkont légitársaság 25 repülőgépet vesz át a személyzettel és a repülőtér-használati jogokkal. Az egykori Air Berlin flotta karbantartásával foglalkozó airberlin techniket a Zeitfracht nevű berlini szállítmányozási cég és a Nayak nevű repülőgép-karbantartó vállalkozás vásárolja meg közösen.



Az ügyletekhez meg kell szerezni az illetékes versenyfelügyeleti hatóság, az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságának engedélyét, ami decemberben várható. A Lufthansa és az EasyJet csak az engedély megszerzése után építheti be hálózatába az új gépeket.