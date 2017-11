Hitelminősítés

A jövő héten vizsgálja a magyar államadós-osztályzatot a Fitch Ratings

Egy hét múlva, jövő pénteken vizsgálja a magyar államadós-besorolást a Fitch Ratings, és ezzel befejeződik Magyarország idei hitelminősítői felülvizsgálat-sorozata. 2017.11.04 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Fitch 2017-re szóló menetrendjében a november 10-re kitűzött felülvizsgálat lesz a szuverén magyar adósosztályzat második idei értékelése.



A cég idei felülvizsgálati listáján Magyarország először május 12-én szerepelt. Akkor a hitelminősítő változatlan stabil kilátással megerősítette a devizában és forintban kibocsátott hosszú lejáratú magyar államadósság "BBB mínusz" szintű, befektetési ajánlású osztályzatát, a magyar gazdaságban honos kereskedelmi adósok "A mínusz" szintű besorolási országplafonját, valamint a devizában és forintban fennálló rövid futamú szuverén kötelezettségek "F3" minősítését is.



A Fitch Ratings tavaly május 20-án emelte vissza a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadós-besorolást, elsőként a nagy nemzetközi hitelminősítők közül.



A magyar államadósságra akkor megállapított, azóta is érvényes "BBB mínusz" besorolás a Fitch Ratings osztályzati módszertanában a befektetésre ajánlott kategória alapszintje, és azonos a másik két nagy hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Moody's Investors Service által Magyarországra érvényben tartott hosszú távú besorolással.



A Standard & Poor's tavaly szeptemberben, a Moody's - utolsóként a három nagy hitelminősítő közül - tavaly novemberben minősítette fel a befektetési kategóriába Magyarországot, így jelenleg mindhárom piacvezető nemzetközi hitelminősítő a befektetésre ajánlott osztályzati sávban tartja a magyar államadós-besorolást.



A Moody's és a Standard & Poor's az idén már nem vizsgálja a magyar szuverén osztályzatot.



A Moody's az általa kitűzött idei három időpontban nem vizsgálta érdemben, így nem is módosította a magyar államadós-besorolást, sem annak stabil kilátását.



A Standard & Poor's augusztus 25-én - a cég menetrendjében kijelölt második idei értékelési időpontban - felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította a magyar államadós-osztályzat kilátását, mindenekelőtt azzal a várakozásával indokolva a döntést, hogy a magyar reálgazdasági és külső fizetési mérőszámok javulása elősegítheti a pénzügyi szektorban zajló javulási folyamat folytatódását.



A Moody's az idén a magyar bankszektorban hajtott végre több pozitív hitelminősítői lépést: a múlt hónap végén az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank, röviddel utána a K and H Bank különböző besorolásait javította, mindenekelőtt az érintett bankok eszközminőségének, tőkehelyzetének és nyereségességének javulásával indokolva e lépéseket.



A Moody's tavaly júniusban pozitívra javította a magyar bankrendszer egészére adott kilátását is. E pozitív kilátást a minap megerősítette, és ehhez fűzött elemzésében kiemelte, hogy várakozása szerint a szektorszintű nem teljesítő kinnlevőség-ráta a teljes hitelportfolió 9 százaléka körüli szintre csökken 2018 végéig a tavalyi év végén mért 14,7 százalékról.