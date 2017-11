Hipa

Már ezt a bevállást is benyújthatja elektronikusan a NAV-hoz

Már nemcsak a helyi iparűzési adó (hipa) bevallást, hanem az adóelőleg kiegészítéséről szóló bevallást is be lehet nyújtani elektronikusan a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) - hívja fel a figyelmet az adóhatóság.



A hipa adóelőleg kiegészítéséről szóló bevalláshoz a 17HIPAEK jelű nyomtatványt kell kitölteni. A NAV a benyújtásról befogadó nyugtát küld, és a bevallást elektronikusan továbbítja a megjelölt székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnak. Az önkormányzati adóhatóság a NAV-hoz határidőben benyújtott adóbevallást teljesítettnek tekinti. Az adóhatóság az esetleges késedelmet és a bevallás tartalmát nem vizsgálja, csak azt, hogy a bevallást benyújtó jogosult-e a bevallások benyújtására.



Az általános nyomtatvány-kitöltő keretprogramra (ÁNYK) optimalizált HIPAEK bevalláskitöltő programja, valamint a kitöltést segítő aktív súgó a NAV honlapján érhető el. A helyes kitöltést a programban rövid, figyelmeztető üzenetek, valamint kitöltési útmutató segíti.



Január 1-jétől van lehetőség arra, hogy az adózók elektronikusan, a NAV-nál vallják be állandó jellegű helyi iparűzési adó (hipa) kötelezettségüket, több önkormányzatot érintő adókötelezettség esetén csoportosan is be lehet küldeni a hipa bevallásokat. Az iparűzési adóból származó bevétel változatlanul a települési önkormányzat saját bevétele. Az adózónak - függetlenül attól, hogy a hipa bevallást a NAV-on keresztül nyújtotta be - az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetnie az adót. A helyiadó-ügyekben továbbra is azon önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek az önkormányzata a helyi adót bevezette.